Cangas generaría en las placas de 5 edificios municipales 381,5 kw de energía solar en un radio de acción de dos kilómetros

El Concello de Cangas va adelante con las posibilidades que plantea el estudio de potencial energético elaborado para el municipio que promueve la Diputación de Pontevedra. El objetivo es ayudar a la creación de comunidades energéticas en el municipio. Para ello, el Concello está dispuesto a poner a disposición del plan edificios públicos donde instalar los paneles: consistorio , Casa da Cultura, pabellón de Romarigo, Auditorio Municipal y pabellón de O Gatañal. El gobierno local consideró que la instalación en los centros escolares de los paneles planteaba un problema administrativo, ya que su propiedad es de la Xunta de Galicia, no del Concello. Los paneles instalados en el consistorio generarían una potencia de 74,5 kilovatios; la Casa de Cultura, 27; el pabellón de Romarigo, 144, el Auditorio Municipal, 58 y el pabellón Gatañal, 78. En total, 381,5 kilovatios (equivaldría para abastecer entre 60-80 hogares de consumo medio).

Paneles previstos en el pabellón de O Gatañal. | |

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), es partidario no solo de dejar instalar paneles solares en los mencionados edificios, si no de formar parte de la comunidad energética. En Coiro hay una funcionando tímidamente. La mejor opción de producción de energía es el pabellón de Romarigo, cerca del campo de fútbol, con 144 kilovatios, debido a la orientación e inclinación del pabellón. Los miembros de las comunidades energéticas pagarían en función de la potencia que ellos quieran utilizar para las viviendas y en caso del Concello, lo mismo. El radio de acción es de 2 kilómetros.

Santos Álvarez. |

Según señala el estudio realizado desde la Diputación, las cubiertas del Auditorio Municipal, pabellón de Romarigo y Concello tendrían zonas en las que existirían potenciales sombras debido a obstáculos próximos, según los diferentes visores consultados. De existir un grupo promotor interesado en promover una comunidad energética en estas ubicaciones, en la fase de estudio de viabilidad se debe comprobar y calcular que las sombras no afectan de manera significativa a la producción y reducir la potencia si fuese necesario. «Como valor de referencia, según los pliegos del IDAE para el diseño de instalaciones fotovoltaicas, las pérdidas por sombreado próximo máximas en el caso general son del 10% y del 15% para la instalación coplanares o superpuestas, valor que no se debería de superar. La potencia sobre las cubiertas debería de ajustarse teniendo en cuenta un criterio de sombrado recalcular la nueva producción específica». Las instalaciones cubrirán un área circular de 2 kilómetros para poner integrarse en el proyecto de la comunidad energética (autoconsumo fotovoltaico en cubierta). Prácticamente la totalidad de la zona urbana entraría en el radio, si bien en el norte y en el oeste del municipio quedaría fuera un área.

Concello de Cangas. |

Cangas tiene un consumo energético con fuerte dependencia de combustibles fósiles. En el caso de la electricidad, las viviendas presentan un consumo muy superior al industrial y de ser vicios, siendo el 59% de un total de un total de 65,7 GWh.