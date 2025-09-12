Alicia Moncholi Lueje, directora de "Campolivar": «Es importante investigar muy bien lo que vas a contar»

A sus 27 años, Alicia Moncholi ya rodó dos cortos, ambos en torno a vivencias familiares, «No quiero más» (2021) y «Campolivar» (2024), que ayer presentó en Bueu, y está enfrascada en su primer largo «Los fines de semana» con el que optará a ayudas en 2026. En «Campolivar» la autora y directora regresa a la casa con el mismo nombre, en Valencia, tras la muerte de su padre y en donde había estado con él por última vez hacía 8 años. La casa se convierte en un lugar de reconexión con el universo de su infancia, algo que recuerda a Carla Simón y su película recién estrenada «Romería», un viaje a Vigo para reconstruir un relato de sus padres biólogicos que murieron de sida a causa de las drogas cuendo ella era pequeña.

Están apareciendo muchas jóvenes cineastas en el panorama español. ¿Cuál es su meta?

Poder trabajar de lo que me gusta y hacer historias que puedan llegar a la gente y con las que yo pueda aprender cosas también.

Últimamente se habla mucho de Carla Simón. Su trabajo de vivencias personales me recuerda a ella. ¿Qué le parece «Romería»?

No he tenido la ocasión de verla, tengo muchísimas ganas porque compartimos formas de ver.

Si tuviera que elegir ¿Por qué cine se inclinaría, el europeo o estadounidense?

Depende, dentro del cine estadounidense también hay de autor y dentro del europeo también hay comercial o de muchas maneras. Tengo referencias de todas partes del mundo, no tengo un lugar en concreto que me llene más.

Una captura del corto "Campolivaar". / Fdv

Elija un guionista y director

Tim Burton («Batman», Charlie y la fábrica de chocolate»...), de toda la vida, desde que soy pequeña.

Sus dos cortos están inspirados en vivencias personales . En «No quiero más» en su abuela y la demencia y en «Campolivar» en su padre. ¿Hay que trabajar primero las vivencias para salir al exterior?

Es importante investigar muy bien en lo que vas a contar en una película o que venga de algo personal, sobre todo para que el punto de vista sea fiel a la realidad y no una invención. No creo que haya que hacer siempre cosas personales, pero sí que en caso de hacer algo externo, es importante acercarte a ello, investigarlo, hasta que sientas que lo puedes contar de forma sincera.

¿Qué nos puede contar de «Campolivar»?

Es un híbrido entre documental y ficción en el que la autora y directora, tras la muerte de su padre, regresa a la casa de Campolivar, en Valencia, en donde estuvieron por última vez. Hago un retrato de mi infancia y a través de la mezcla de material de archivo y unas cintas de casete que me encontré de cuando era pequeña y unas recreaciones de ficción, hago una especie de diálogo para transmitir, más que mensaje, un estilo, una sensación.

Trabaja también en su primer largo. ¿En qué momento está?

Llevamos cuatro años y hemos pasado por muchas residencias, laboratorios. En este momento estoy con Silvia Herreros de Tejada, especialista en el autor de Peter Pan y coordinadora de guión en la CAM, viendo una versión para presentarnos en 2026 a las ayudas

¿Cómo ha sido la experiencia en festivales, es la primera vez en el de Bueu?

Es la primera vez que vengo, llegué el jueves, con muchas ganas de conocer Bueu. Muy contenta de visitar espacios, conocer a gente de la industria y mostrar el corto.