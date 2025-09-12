Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta 100 euros de ayuda por escolar a familias vulnerables

REDACCIÓN

Moaña

Moaña pone en marcha el programa «Moaña Iguala». El Concello aporta una ayuda de 100 euros por niño en edad escolar a las familias vulnerables. Se busca minimizar los costes derivados del comienzo de las clases como calzado o ropa. Los bonos se podrán gastar en comercio local. Las solicitudes deben entregarse del 15 al 30 de septiembre.

