La Xunta concede 200.000 euros para construir viviendas sociales en Nazaret

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz (PP), visitó ayer el barrio cangués de Nazaret, donde será rehabilitado un edificio de cuatro viviendas gracias a una subvención del Instituto Galego de Vivienda y Solo (IGVS) , dependiente de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras. Esta obra fue elegida por el Concello de Cangas para dar utilidad a las viejas viviendas de profesores que fueron desafectadas.

«Desde la Xunta seguimos trabajando en una de los objetivos principales del mandato, que no es otro que facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda», manifestó Ana Ortiz. En ese sentido apuntó que con la rehabilitación de cuatro viviendas se resolvió la concesión de una subvención al Concello para reformar las viviendas de titularidad municipal con destino a alquiler social. Se trata de una subvención de 200.000 euros (40.000 en 2025 y 160.000 en 2026) para diferentes actuaciones. La delegada estuvo acompañada durante la visita por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y el director territorial de Vivenda, José Manuel González.

Según añadió Ana Ortiz, en la planta baja se llevará a cabo la mejora del portal de acceso, cuartos de instalaciones, escaleras y dos viviendas con la misma distribución actual. En la planta primera del inmueble, la rehabilitación incluirá las escaleras y dos viviendas con la misma distribución y cuartos de instalaciones comunitarias.

También señaló que el porcentaje es del 95% del presupuesto protegible sobre una inversión total de 372.639,31 euros. Un total de 74.527,86 euros en 2025 y 298.111,45, en 2026. El plazo máximo para finalizar las obras es de 12 meses.