La vegetación muestra su poder.

Colocado en una calle que no sabríamos designar, allí en lo alto de la avenida de Marín camino de Altamira, un banco está siendo devorado sin piedad por la espesura de la vegetación, como se puede comprobar en la imagen. Nadie osa poner freno a esta invasión, más poderosa que la turca.

Mario Rodríguez se moja

Al concejal único del PSOE en Moaña, Mario Rodríguez, no se le ocurrió ayer mejor idea que ir a trabajar en motocicleta a Vigo. El tiempo no estaba para estos alardes. Justo en el puente de Rande le cayó un chaparrón de lluvia, que, según sus propias palabras, se caló hasta la goma de su ropa interior. Está visto que el hombre y el concejal no calcularon bien o no supieron o no quisieron hacer caso a los pronósticos del tiempo. Pero eso no amilanó a nuestro concejal socialista, que, por la tarde, se atrevió de nuevo a coger su motocicleta para llegar a Cangas para la elección del coordinador comarcal. Aquí tuvo suerte. No le llovió nada.

Vuelta a Rodeira

Regresa el deporte al paseo de Rodeira que enlaza con las casetas de los marineros. Ellas y ellos preparan la famosa carrera de «A Costa da Vela». Se acabaron los turistas chocándose entre sí, los atestados chiringuitos, el infernal ruido de la gente que chilla en la playa y en el paseo, las peleas de perros de dueños subidos de tono. Ya está todo más tranquilo. Ya, ayer, pudimos pasear sin tropezones. Solo nos encontramos con una foránea a la que le llamaba la atención que las letras de Cangas en la estación de buses estuvieran al revés. ¡No se puede pensar en voz alta!