La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables

Los miembros de la junta de gobierno de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo salieron de la reunión de ayer con la nueva tasa de la recogida de basura y sus correspondientes bonificaciones, que tendrán que aprobarse en la asamblea de la Mancomunidade lo más pronto posible para que esté todo listo para que entren en vigor el próximo año.

Gonzalo Núñez |

La Mancomunidade establece para las viviendas un tope máximo de 126 euros anuales para los vecinos de Cangas, Moaña y Bueu. Al final, se logró rebajar la subida después de muchos ajustes y bonificaciones. Como asegura la presidenta de la Mancomunidade de Morrazo, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), se apuesta por un sistema más justo y solidario. Se establece una bonificación social de hasta el 100% para los hogares más vulnerables y descuentos vinculados al reciclaje y al compostaje, con el objetivo de fomentar prácticas más sostenibles y reucir la producción de residuos.

Araceli Gestido quiere destacar que, a pesar de la actualización de la tasa, que llevaba si modificarse desde el año 2008, sigue por debajo de la media de otros concellos gallegos, donde ya se sitúan en alrededor de 150 a 180 euros anuales por vivienda. Con esta actualización se busca garantizar un servicio de recogida y tratamiento de basura eficiente, sostenible y comprometido con la justicia social con el medio ambiente, frente al modelo insostenible que la Xunta de Galicia mantiene a través de Sogama, entiende la presidenta de la Mancomunidade de Morrazo.

Recalca Araceli Gestido que, en la actualidad, la tasa que se paga por la recogida de basua no cubre los gastos reales del servicio, lo que significa que, para poder mantener y mejorar su calidad es necesario ajustar la tasa. Un dato clave es que el 37% del importe que se va a abonar se desina únicamene a pagar el tratamiento que presta Sogama, «una empresa bajo la tutela de la Xunta de Galicia que, en solo dos años, duplicó el coste de su servicio. Conviene recordar que Sogama sigue incinerando y quemando la basura, incumpliendo las normas europeas de tratamiento e residuos, lo que obliga a los concellos a asumir con sus vecinos las consecuenciass de su irresponsabilidad medioambiental y mala gestión.

El alcalde de Bueu, el también nacionalista, Félix Juncal, considera que a actualización de la tasa es poner negro sobre blanco lo que venía siendo una necesidad perentoria, con costes que habían subido mucho en el servicio, con cuotas extraordinarias que habían pagado los concellos para paliar también el coste que supone Sogama . «Nadie que esté en la Mancomunidade de Morrazo es desconocedor de la situación que atravesaba este ente supraamunicipal, con un servicio que se presta en unas condiciones que para nada son las desea bles. También la actualización de la tasa se ajusta a la nueva ley que obliga que el servicio no puede ser deficitario». Félix Juncal destaca las bonificaciones acordadas por la junta de gobierno de la Mancomunidade.

La subida se afrontará en el mandato de Moaña

Por su parte, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) afirma que si se quiere tener un servicio mejor que en el que hay en la actualidad hay que aportar más recursos. «Un servicio mejor implica un coste mayor», asegura Leticia Santos, que justifica así la subida que la considera razonable, teniendo en cuenta que no se modificaba desde el año 2008.

«Pero más allá de eso, el coste que le va a suponer a una vivienda la actualización de la tasa en una vivienda normal alcanza supone al mes la cantidad de 10,50 euros, que es inferior a gastos de electricidad, paquetes de televisión, telefonía. Esos 10.50 euros al mes por recoger la basura de una vivienda no me parece exagerado, sobre todo cuando se establecen bonificaciones de hasta el 100% a familias vulnerables», asegura Leticia Santos que para el próximo año será quien ocupe la presidencia de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo.