Sin sorpresas, Sagrario Martínez, coordinadora comarcal del PSOE

Regades dio ayer en Cangas el pistoletazo de salida para al proceso de constitución de estos órganos

Sagrario Martínez y David Regades, en el centro.

Juan Calvo

Cangas

Tal y como estaba previsto, la concejala socialista Sagrario Martínez fue elegida ayer por sus compañeros de Marín, Cangas, Vilanova y Bueu coordinadora comarcal del PSOE en Morrazo.

La presencia del secretario xeral del PSdeG PSOE , David Regades, ayer en Cangas supuso el pistoletazo de salida al proceso de constitución de las coordinadoras comarcales socialistas en la provincia, una de las claves de estructura organizativa del partido en consonancia con el último Congreso Provincial.

En la reunión, estuvieron presentes los secretarios xerais de las agrupaciones de de la comarca: Manuel Pazos (Marín), César Poza (alcalde de Vilaboa), Mario Rodríguez (Moaña) e Isabel Quintas (Bueu).

