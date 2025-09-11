Morgade presenta en Moaña su tesis sobre memoria histórica

El salón de plenos del Concello de Moaña acoge hoy (20:00 horas), dentro del proyecto «Moaña con memoria», la presentación de la tesis de Iria Mogade «Sen rencor nin esquecemento: As accións da memoria traumática na Transición en Galicia (1976-1986)». Morgade (Pontevedra, 1988) es licenciada en Ciencias Políticas y en este 2025 se convirtió en doctora en Historia con esta tesis, resultado de nueve años de investigación sobre el proceso de recuperación de la memoria histórica en el país, las personas y colectivos que lo impulsaron y las acciones llevadas a cabo en la década después de la muerte del dictador.

Entre estas acciones están las llevadas a cabo en Moaña, el concello en donde la investigadora, tal y como señala la concejala de Memoria Histórica de Moaña, María Ortega, presenta por primera vez su tesis al público desde su defensa en la Universidad de Santiago el pasado 23 de mayo.

Como explica la autora, no hay mejor lugar para presentar la tesis que Moaña «un concello pioneiro na recuperación da memoria histórica”, con políticas públicas en este ámbito que ya puso en marcha el primer gobierno democrático en 1979, conformado por una coalición do BN-PG e UG que le dio la alcaldía al líder de la primera formación, Xabier Abalo Costa. Según señala Ortega, se trata de un compromiso que se mantiene en la actualidad con un departamento de memoria histórica, que ella lidera, y que es responsable del proyecto “Moaña con Memoria” que oferta una actividad mensual hasta final de año.

Morgade es integrante del colectivo Histagra de la USC, especializado en la recuperación de la memoria histórica y vinculado a proyectos como «Nmes e voces» y también es autora de la novela «Quen escribirá a miña historia?», ambientada en el monasterio de Oia en la la Guerra Civil.