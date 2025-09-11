Massó se siembra con erizos

La Cofradía de Cangas, con el apoyo de una subvención de casi 29.400 euros del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa), «sembró» ayer el banco intermareal da Chimenea, en Massó, con los primeros 8.000 erizos de un plan piloto en el pósito; que seguirá el viernes con la suelta de otros 8.000, mediante buceo, en el banco de Os Castros, entre Liméns y Nerga.

La repoblación de ayer se realizó a pie, introduciendo manualmente las crías de erizo, de unos 17,6 milímetros, entre las rocas de las charcas con la marea baja, bajo la dirección de dos biólogas de la Xunta y de la cofradía y el apoyo del sector del erizo. Las crías de la denominada especie Paracentrotus lividus, llegaron directamente de la empresa Algafres, en A Coruña, en donde las adquirió la cofradía y se fueron repartiendo en capachos por las rocas, en una tarea con la que el sector espera poder mejorar la mermada producción de erizo.

Crías de erizo utilizadas en la repoblación. / Gonzalo Núñez

En el caso de la repoblación en el fondo marino de Os Castros, el erizo que se va a depositar es de un tamaño algo mayor, procedente de la batea de engorde de la cofradía, en donde se han estado alimentado, sobre todo de algas, uno de sus alimentos preferidos, aunque comen de todo. En la batea su crecimiento fue muy positivo, por lo que en la cofradía confían en los buenos resultados del proyecto. De todas formas, los erizos van a estar sometidos a controles periódicos para ver la viabilidad de una repoblación que ya se ha hecho con buenos resultados en el norte.

En el plan del erizo trabajan en Cangas 7 barcos que tienen autorizados siete meses de extracción aunque sólo van tres, de octubre a diciembre, por decisión de los propios marineros para preservar la especie y mejorar los precios, señala el gerente de la cofradía, David Fernández. El año pasado la Cofradía capturó 11.900 kilos de erizo, lo que supuso unos ingresos de 198.622 euros. El erizo se vende a lo largo de loos tres meses de campaña en subasta diaria en la lonja y el precio medio obtenido en 2024, fue de 16,70 euros.

Un momento de la siembra con Massó al fondo. / Gonzalo Núñez

Fernández asegura que se trata de un producto que atrae a compradores, tanto locales como de Vigo con destino al mercado nacional e internacional, como Francia e Italia. El último trimestre del año es la mejor época, cuando está mejor de peso y pors rentabilidad. Las riadas han mermado la población del erizo que tarda bastante en llegar a la talla reglamentaria de entre 5,5 y 6 centímetros.