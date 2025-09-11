Laa charla sobre suicidio llena el salón de plenos de Moaña

Dar visibilidad al suicidio, no enterrarlo como hacían nuestros progenitores, resulta que es la terapia adecuada para frenar una lacra que arroja estadísticas que asustarían a cualquiera. Así, la asociación de Salud Mental «Doa» organizó una charla coloquio en Moaña para ayer llenó el salón de plenos de la localidad. Bajo el título de «Cambiando a narrativa», el coloquio estuvo moderado por Jesús Piñeiro, miembro de la junta directiva de Doa Salud Mental e intervinieron Elena Martínez-Peñalver (psicóloga), del programa de Prevención de la Conducta Suicida «Conecta vida», María Teresa Hernández, del grupo de apoyo al dolor por el suicidio de un ser querido y participantes del grupo de apoyo al dolor.