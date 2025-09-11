El gobierno trabaja a contra reloj en las contrataciones

Hay cierto colapso en el departamento de contratación del Concello de Cangas, a pesar de haber incrementado a tres las personas que trabajan en él con este gobierno local. La cantidad de contratos que hay preparar, como los de los seguros, el mantenimiento de ascensores u otros servicios, como el de mantenimiento, así como los contratos menores y los de personal, retrasan obras mayores de los que está más pendiente la población de Cangas y que llevó la pasada semana a alguna persona a abuchear a la alcaldía en la presentación del Alondras, sin recordar que se trata de un club privado al que el Concello de Cangas subvenciona con dinero público

En este sentido, la concejala de Facenda del Concello de Cangas, la nacionalista Xiana Abal, explica la situación en la que se encuentran las obras del campo de fútbol del Alondras o las de la pista de O Gatañal. Comenta la edil que se ocupa de las arcas del Concellos que el campo municipal de Morrazo, donde juega el Alondras está en fase de aprobación de expediente y confía en que pueda estar listo para su publicación esta semana. En esta semana también se publicará la obra de Enxerto, en Cimadevila y para la semana se aprobará el expediente de contratación de la pista de O Gatañal. El inicio del expediente ya se aprobó en junta de gobierno.

Por lo que respecta a los problemas detectados con las máquinas del gimnasio de la piscina municipal «A Balea», la edil Xiana Abal señala que la primera intención es financiar estas reparaciones con el dinero de la mejora del pabellón de O Gatañal.

La concejala nacionalista afirma que no hay retraso en los procedimientos que tanto se critican, sino que el sistema no impone agilidad, sino todo lo contrario. Pero indica que el departamento de contratación trabajan más que nunca y recalca que este gobierno elevó el número de personas que trabajan en él con propósito de hacerlo más ágil.

La edil nacionalista Xiana Abal considera que lo más importante, más que las prisas, es que lo que se haga se haga bien y las adjudicaciones salgan adelante sin problemas.