«Estos festivales nos permiten conectar con nuestro público»

Recogió el año pasado el premio al mejor corto gallego por Habitar y ha regresado al FICBueu para mostrar las primeras secuencias de su última película, As liñas descontinuas, en un acto celebrado ayer.

Marinense de nacimiento y viguesa de adopción, Anxos Fazáns (1992) tiene un máster en Dirección de Cine en la ESCAC y de Arte Contemporáneo por la Universidad de Vigo. Con un bagaje en el cortometraje que incluye títulos como Área, Analóxica o Habitar y un primer largo con A estación violenta, esta directora y guionista presentó ayer en el FICBueu las primeras secuencias de su segunda incursión en el largometraje, As liñas descontinuas.

Con su nueva película ya acabada, ¿tiene ya fecha para su estreno en salas?

Rodamos en octubre y acabamos el montaje en esta primavera, pero ahora se abre el proceso de distribución, que es largo. La idea es moverla este año por festivales y que pueda verse en salas en Galicia a principios del próximo año.

Es un poco el itinerario de las películas humildes, buscar esa visibilidad, ese trampolín de los festivales para conseguir la distribución.

Sí, por eso es importante ser seleccionada en festivales y luego todo va en cadena, te llaman de otros... Este cine más humilde consigue alcance mediático con las selecciones, y si es con algún premio, mejor. Así puede llegar más arropada a las salas.

No es muy habitual una presentación como la de ayer, mostrando varias secuencias del film y hablando del proceso creativo.

Dentro de la industria en los festivales sí se comparte el llamado working progress, pero de cara al público no. Me pareció interesante porque la película se ha rodado entre Vigo y Aguete y así el público de este festival pueda empezar a conocerla.

Anxos Fazáns, ayer en la charla del FICBueu junto a uno de los directores del certamen, Manuel Pena. / Gonzalo Núñez

As liñas descontinuas parte de una noticia de un periódico, un ladrón descubierto al quedarse dormido en la casa en la que está robando. ¿Qué vio en ella para convertirla en una película?

Es una noticia que vi hace muchos años en no sé dónde y me quedó grabada en la cabeza. Pensé que había algo de tierno en el ladrón dormido, en esa torpeza, y me pregunté qué pasaría si en lugar de llamar a la policía esos dos personajes se conocían.

Ha comentado en alguna ocasión su obsesión por las relaciones y las despedidas. Aquí se establece una un tanto atípica, a priori condenada a acabarse.

Trabajo mucho las relaciones, hago un cine de personajes, de relaciones, y sí que descubrí que tengo una obsesión inconsciente por las despedidas. Mi primera película narraba un reencuentro y una despedida. En este caso hay un encuentro y quería explorar las posibilidades de lo que podía suceder. Me interesa ver cómo afectamos a las personas con las que nos relacionamos.

As liñas descontinuas es una película más luminosa, más positiva, con mayor ternura

En A estación violenta apuntaba dos temas como las crisis personales y la desesperanza. ¿Se mantienen en esta nueva obra?

Aquí cambia la perspectiva porque quise hacer una película más luminosa, que hablase de la ternura, con positivismo. Es cierto que parte de dos personajes que están solos, en una pequeña crisis y eso facilita un lugar de encuentro. Pero es un film luminoso.

Han pasado ocho años desde A estación violenta. ¿Qué ha cambiado en usted como directora en este tiempo?

Muchas cosas. Aquel era un proyecto en el que ya había un guión y yo lo reescribí y dirigí. Tenía 25 años, con una inexperiencia en la que crees que todo es posible y saltas al vacío. Ahora monté mi propia productora, he tardado mucho más en escribirla y financiarla y la responsabilidad es mayor. Hay más experiencia, pero también más miedo.

En su trayectoria se incluye Analóxica, un corto erótico, un género no muy común.

Se me abrió esa posibilidad y me pareció interesante. Otra de mis obsesiones son los cuerpos y pude trabajar con ellos, además de mezclar lo analógico y lo digital.

"Volver al FICBueu es como volver a casa"

El año pasado recogió el premio al mejor corto gallego en el FICBueu por Habitar. ¿Qué supone regresar al festival?

Es un poco como volver a casa, un festival que ya conocía cuando estudiaba, en el que estuve como jurado y el año pasado con el corto. Me apetecía mucho, mostrar la película a la gente que vive cerca de donde se rodó.

¿Qué papel tienen festivales como el FICBueu para impulsar la carrera de directores noveles?

Es cierto que hay festivales más grandes, con mayor alcance mediático, pero los locales, los más pequeños, tienen mucho valor para los nuevos autores porque te ponen en contacto con nuestro público más directo, con el nuestro. De otro modo no podrías llegar a sitios como Bueu, que no tienen sala de cine. Sirven para crear público.