El director del IES Rodeira, retirado en volandas en la protesta en la Vuelta

Las imágenes de agencia muestran al director del IES Rodeira de Cangas, Sergio Nunes, en la manifestación que obligó a paralizar la etapa del martes de la Vuelta Ciclista a España en San Cosme. Se puede ver como Sergio Nunes está sentado en el asfalto y como después las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado lo retiran del lugar. Un agente lo coge por los hombros y otro por las piernas y los sacan del lugar sin que él oponga más resistencia que la de querer seguir sentado.

Esta imagen recorrió durante la tarde noche del martes y la mañana de ayer los teléfonos de adolescentes, de estudiantes que veían como su director asistía a una manifestación que trataba de reivindicar la causa palestina ante los ataques de Israel.

Comenta Sergio Nunes que el fue del BNG desde muy joven, que acudió a la concentración porque se había anunciado en redes y él es un hombre comprometido, de hecho fue en la lista del BNG en Cangas. Pero nos confesó que su presencia en San Cosme obedeció más a una causa de derechos humanos que a defender la causa palestina frente a Israel, que lo hace, pero desde el punto de vista de los derechos humanos que el gobierno israelí está machacando. Sergio Nunes es un hombre humilde, de pocas palabras, lejos del afán protagonista de otros en este tipo de acciones y hubiera preferido que su fotografía y el video en el que sale acompañado por las fuerzas del orden no hubieran salido en la prensa. Pero es consciente de que una vez que se vio su rostro era muy difícil que en Cangas no se supiera, que los alumnos del IES Rodeira lo pasaran por alto. Insiste en que obtuviera protagonismo en la manifestación fue una pura coincidencia. «Lo importante es que el gobierno de Israel sepa que hay incomodidad». También comenta que no se le pidió identificación ni fue detenido en ningún momento. Así los reconocía además el Subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que criticaba el hecho de que las fuerzas y cuerpos de seguridad fueran insultadas.

La semana anterior, desde la organización sindical la CUT, con sede en Cangas, ya se anunció que habría movilización en la Vuelta Ciclista a España, incluso se anunciaron lugares de encuentro para que los que quisieran ir pudieran hacerlo en autobús. La Central Unificada de Trabajadores (CUT) está muy identificada tanto con Palestina como con el pueblo saharaui, incluso se organizan charlas y conferencias sobre las causas que defienden.