La CIG llama a participar en la manifestación por los recortes educativos

REDACCIÓN

Cangas

La CIG denuncia los parches insuficientes de la Consellería de Educación en el inicio del curso escolar con recortes de profesorado y falta de recursos y llama a participar a la manifestación de este sábado en Santiago. A nivel de O Morrazo pone como ejemplos los recortes en el CEIP A Pedra de Bueu con una vacante de Pedagogía Terapéutica (PT); IES As Barxas de Moaña con un docente menos que el curso pasado o el IES Johan Carballeira que siguen sin tres plazas de profesorado de FP y comenzó el curso sin una persona de inspección responsable de la atención. Añade también el recorte de profesorado de inglés en el CEIP Reibón o de enfermería en el CEIP San Roque. La secretaria local de la CIG-Ensino en O Morrazo, Maruxa Martínez, señala que habrá autobuses con paradas en Bueu, Cangas y Moaña.

