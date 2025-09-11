La CIG llama a participar en la manifestación por los recortes educativos

La CIG denuncia los parches insuficientes de la Consellería de Educación en el inicio del curso escolar con recortes de profesorado y falta de recursos y llama a participar a la manifestación de este sábado en Santiago. A nivel de O Morrazo pone como ejemplos los recortes en el CEIP A Pedra de Bueu con una vacante de Pedagogía Terapéutica (PT); IES As Barxas de Moaña con un docente menos que el curso pasado o el IES Johan Carballeira que siguen sin tres plazas de profesorado de FP y comenzó el curso sin una persona de inspección responsable de la atención. Añade también el recorte de profesorado de inglés en el CEIP Reibón o de enfermería en el CEIP San Roque. La secretaria local de la CIG-Ensino en O Morrazo, Maruxa Martínez, señala que habrá autobuses con paradas en Bueu, Cangas y Moaña.