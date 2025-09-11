BNG y PSOE pedirán en pleno a la Xunta la obra de Pazos Fontenla

Los grupos municipales de BNG y PSdeG-PSOE llevarán al pleno del próximo lunes una moción conjunta para solicitar a la Xunta de Galicia la firma de un convenio para la financiación del proyecto de reforma de la calle Pazos Fontenla, que incluya la reposición de servicios y «una integración de sistemas basados en la naturaleza en base al proyecto presentado por el Concello de Bueu».

El citado proyecto se valoró en 2,1 millones de euros y además de la renovación completa del vial dejaría un doble carril de único sentido de 2,8 metros de ancho con aceras no inferiores a 1,8, e integraría medidas naturales como alcorques drenantes o pavimentos filtrantes para reducir la lámina de agua en momentos de lluvias intensas.

Será uno de los principales puntos del orden del día de la sesión plenaria, prevista para las 21 horas del lunes. Asimismo, se incluye en el mismo la aprobación del expediente para la cesión de las parcelas de As Lagoas al IGVS para la construcción de vivienda protegida, así como la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de rodaje, con un incremento del recibo en todos sus tramos.

Además, la corporación valorará la propuesta de resolución del recurso de reposición de Cosital contra la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la elección de festivos locales y una moción del edil no adscrito, Daniel Chapela.