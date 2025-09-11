Archivan la causa contra Parcero en la operación contra las narcolanchas

El propietario del astillero Industrias Navales A Xunqueira «INAX» de Meira, en Moaña, Manuel Parcero, ha quedado fuera de la causa que se sigue en la Audiencia Provincial de Pontevedra contra la presunta red criminal arousana de construcción de narcolanchas en el sur de la provincia y norte de Portugal, que investigó la Guardia Civil entre 2020 y 2022 en la denominada operación Keroman-Samario y que se saldó el 26 de abril de 2022 con 18 detenidos, 8 registros y embarcaciones de alta velocidad incautadas. Parcero había sido detenido después de que la Guardia Civil realizara uno de estos registros en el astillero de O Cocho, que figuraba investigado tras el incendio, tres meses antes, de una potente narcolancha frente a la empresa y vinculada a los líderes arousanos de la red.

Aquella detención provocó un mayor hundimiento del astillero, que vivió protestas de sus trabajadores por cinco despidos e impagos de atrasos, acumuló varios incendios de barcos en reparación y del que se habló en varias ocasiones que estaba a la venta.

El auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Cambados, que se encargó de las diligencias, acordó seguir la causa contra siete de los detenidos -ahora seis por el fallecimiento del líder Francisco Javier O.M.- por dirección e integración de organización criminal y contrabando de embarcaciones prohibidas. Para los restantes investigados, entre los que figuraba Manuel Parcero, acordó el sobreseimiento provisional «por falta de indicios suficientes que acrediten su participación en los hechos investigados». Además de incoar nuevas diligencias previas por otros hechos que incluyó la investigación de la Guardia Civil contra tres investigados Othame B., Mohamed.S. y José B.R., consistentes en el transporte marítimo e intento de alijo de un cargamento de 1.200 kilos de hachís en las playas de Chipiona el 25 de enero de 2021.

La Audiencia de Pontevedra será quien acoja el juicio contra los seis investigados por esta trama en la construcción de narcolanchas, entre 2020 y 2022: Iván A. T.; Daniel Moisés O.V. (hijo del presunto líder fallecido), Estanislao T.O, Jesús F.T., Manuel Jesús G.F. e Imanol S.B., a los que la Guardia Civil siguió y sitúa en la red alquilando naves en Silván, en Meis; en Caldas de Reis, en Áncora (Portugal), acudiendo al astillero de Meira y viajando al norte de Portugal y a Cádiz en actividades vinculadas presuntamente al tráfico de hachís.

En las diligencias constan que, entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, el entramado personal investigado dispuso de la nave en Silván (Meis) en donde acondicionaron, construyeron y ocultaron distintas embarcaciones semirrígidas destinadas a concluir operaciones marítimas de narcotráfico. Consta que fue Iván A.T. por indicación de Francisco Javier O.M. que alquilara una nave en la que cupiera una embarcación de 9 metros para lijarla, montarla y pintar y a la que se pudiera acceder en tráiler. Entre septiembre y noviembre de 2020 entraron en esa nave el fallecido, su hijo Daniel Moisés, Iván y Jesús con herramientas para trabajar en la embarcación.

Hachís desde Marruecos

Consta también un viaje de Francisco, Iván y Estanislao al sur de España en enero de 2021 para participar en una «operación de transporte marítimo de hachís desde Marruecos a Cádiz y Málaga» en la que los dos primeros fueron pilotos y marineros en embarcaciones rápidas. Estanislao, el mecánico, hizo labores como tal. La investigación también sitúa al líder ordenando el traslado de una de estas lanchas de 8 metros desde O Grove a la nave de Meis, que hizo con la ayuda de Iván y comprando un camión con remolque que trasladaron de Cádiz a Pontevedra, así como con su hijo y Jesús reuniéndose en Málaga con Driss Ben Mesaud para venderle una embarcación oculta en la nave de Meis. También hay viajes a Isla Cristina y Lepe en Huelva para labores mecánicas en embarcaciones rápidas y de Manuel Jesús, por encargo del líder, con un camión al norte de Portugal para cargar otra embarcación semirrígida, sin motores, que dejó en el punto limpio de A Lama casi un mes hasta el 15 de junio de 2021. En ese mes -ya lo habían hecho en marzo- los agentes entraron en la nave de Meis y hallaron una de estas embarcaciones, sin motores, mientras, la red continuaba con la construcción y acondicionamiento de estas lanchas.

En las diligencias consta que en agosto de 2021 trasladan su actividad a una nave alquilada en Follente, en Caldas, y que a finales de ese año uno de los investigados constituyó una sociedad en Portugal y alquiló una nave en Vila Praia de Áncora en Portugal en donde construía estas lanchas que ponía a disposición del líder en Galicia y de terceras personas dedicadas al tráfico de hachís entre Marruecos y España. En los registros encontraron tres embarcaciones, en la nave de Caldas una rígida de 8,30 metros de eslora con un valor de 12.400 euros; otra semirrígida de 9,10 con consola de mando y asientos en línea con un valor de 3.000 euros, además de un remolque, dos bidones con 2.000 litros de combustible y siete de 1.000 litros vacíos. En la nave de Áncora, un casco de embarcación semirrígida, de 11,5 metros de eslora, con un precio de 90.000 euros; una consola de mando, un molde para la construcción de semirrígidas y otro para consolas y un puente grúa.

Entraron y botaron la semirrígida en Meira que acabó incendiada

¿Y qué papel tenía en toda esta trama el astillero de Meira? Lo cierto es que sólo figura en las diligencias «supuestamente» en relación a una embarcación semirrígida de 8 metros de eslora con 4 motores fuera borda y elementos de navegación de gran potencia que la trama, ya con su actividad trasladada de Meis a la nave alquilada de Follente en Caldas de Reis, habría trasladado el 15 de enero de 2022 en un camión que partió a las 05:50 horas con Manuel Jesús y Daniel Moisés, desde Caldas a una nave en el polígono industrial de As Cigoñas, Veiga, Anais, en Portugal en donde la recogieron. En las diligencias figura que la introdujeron en el astillero de Meira y que «en horas posteriores del mediodía y de la tarde noche del mismo día y dentro del astillero el líder y los investigados Estanislao, Manuel Jesús, su hijo Daniel Moisés e Imanol, actuando de forma concertada extrajeron la embarcación del remolque, la botaron al mar y la cargaron de garrafas de combustible y de los víveres necesarios para llevar a cabo un transporte marítimo de sustancia estupefaciente».

Pero a las 22:30 horas, «cuando los investigados ya habían botado la embarcación se originó un incendio que la calcinó haciéndola inservible».