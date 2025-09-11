Aplazadas a octubre las citas con la Policía Nacional

Un problema técnico ha impedido a la Policía Nacional cumplir con el calendario de desplazamientos previstos este mes de septiembre en Moaña, por lo que se han anuladoa las citas que estaban previstas con los vecinos para asuntos relativos al Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura que a la gente que estaba citada para el 12 de septiembre se le ha dado una nueva cita a la misma hora para el 14 de octubre. Y la que estaba citada para el 24 de este mes, será atendida con el mismo horario el 23 de octubre.

Por esta razón desde el Concello confirman que en octubre no darán nuevas citas y se citará para noviembre.

Los vecinos afectados ya han sido advertidos desde el Concello de este cambio de fechas con una comunicación personal.