Alicia Moncholí estará en el Centro Social para presentar «Campolivar»

La cineasta española Alicia Moncholí estará hoy en el Centro Social do Mar para presentar Campolivar, uno de los cuatro cortos que se podrán ver hoy en la cuarta jornada de la Sección Oficial del Festival Internacional de Cinema de Bueu. El horario será el habitual, con sesiones a las 19 y a las 21.30 horas, dejando el coloquio con el público para las 20.30 horas en la sala Amalia Domínguez Búa. Tanto en la previa de las proyecciones como en el coloquio estará presente la directora.

Campolivar plantea una historia que mezcla realidad e imaginación en un regreso a la infancia de la autora. Además de Campolivar, el menú de hoy estará compuesto por la italiana The Eggregores Theory, de Andrea Gatopoulos, que se estrenará en Galicia, y es un relato distópico con un innovador uso de la inteligencia artificial.

También se proyectará la china Ke wai Huo Dong (Actividad extraescolar), de Xu Yidan y Dean Wei, historia de dos estudiantes de instituto que tras un accidente nocturno deben enfrentarse a la realidad. Y, finalmente, será el turno de la coproducción francocolombiana 1 Hijo&1 Padre, de Andrés Ramírez Pulido. En este último caso, será la primera vez que se proyecte en España. El corto presenta a Kevin, que debe acudir a una sesión de terapia de conducta tras un incidente, y lo hace acompañado de su padrastro.