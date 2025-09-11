Una alfombra buenense para el Reina Sofía

La Asociación Cultural Cunchas e Flores de Bueu elaborará una alfombra dedicada a Maruja Mallo con motivo de la exposición «Maruja Mallo. Máscara y compás» que acogerá el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Así lo anunció esta semana el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, ya que la Xunta patrocinará el diseño y la elaboración de este tapiz floral.

La alfombra tendrá una superficie prevista de 12 metros de largo por dos de ancho y será instalada en el acceso del museo a partir del acto de apertura de la muestra, que tendrá lugar el 7 de octubre. Lorenzo reivindicó la labor de este colectivo en la promoción del alfombrismo, «no solo como una tradición, sino también como una manifestación artística que forma parte de la identidad de Galicia».