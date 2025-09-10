La Xunta sacará en breve a exposición la senda de Broullón con el terreno afectado

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, junto a la edil de Mobilidade, Dolores Chapela, celebraron ayer la esperada reunión con el director territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, José Manuel González, a la que acudieron con una amplia cartera de asuntos pendientes. Por lo que respecta a la senda peatonal reclamada por la Asociación de vecinos de Broullón-Paradela Alta y aprobada como moción por la corporación en junio de 2024, Santos asegura que les trasladaron avances, que la consellería le está dando prioridad dentro del programa de sendas en curso y que, una vez finalizado el proyecto de trazado, saldrá a información pública en las próximas semanas en relación con las afecciones detectadas y que puedan ser susceptibles de expropiaciones, para a continuación elaborar el proyecto constructivo.

La regidora lo celebra, pero lamenta los incumplimientos de los plazos dados por el director de la AXI en el Parlamento hace casi un año, cuando aseguró que el proyecto de trazado ya fue redactado y que se exponía en el primer trimestre de 2025. Del castro de Montealegre en Domaio, el director territorial les comunicó que ya cuentan con la autorización de Patrimonio Cultural y que están pendientes de la autorización del proyecto de control arqueológico para continuar el cambio de titularidad del castro a favor del Concello. En el pleno de julio, el Concello aprobó por unanimidad una moción para solicitar este cambio y demandar a la Xunta el desbroce y limpieza previos a la cesión.

Leticia Santos (dcha.) y Dolores Chapela, ayer en Infraestructuras. / Fdv

En cartera también estaba tratar de la nueva rotonda de acceso a la bajada de A Guía en la PO-551. Se les trasladó que la unidad técnica está redactando un estudio preliminar de situación teniendo en cuenta aspectos como el volumen de tráfico o la situación de la pendiente de la zona. En lo que también afecta a Meira, se está estudiando la separación de pluviales y fecales entre el cruce de la EP-1102 con la PO-551 y el puente del río do Barranco do Faro, partiendo de la memoria del Concello de 2022.

En relación al compromiso adquirido por la Xunta tras la ejecución del Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) de Tirán para realizar las aceras entre Lidl y Cangas por el margen izquierdo, consistente en la realización del proyecto de senda del que el Concello se haría cargo del saneamiento, el director les indicó que se analiza la posibilidad y que darán una respuesta. Del calmado de tráfico en la PO-313 a su paso por el colegio de Quintela y la creación de un punto de «bica e arrinca», el Concello quedó en presentar una propuesta detallada, consensuada con la comunidad educativa para ser analizada por la consellería.

En lo que respecta a vivienda pública, poco o nada. Se rechazaron las dos parcelas de O Con y O Real que aportaría el Concello para que la Xunta construya estas viviendas, la primera por su inclinación y la segunda por ser pequeña.La consellería volvió a rechazar financiar las 10 viviendas de alquiler social que el Concello construirá en Sisalde.

Herida una mujer al caer en las aceras de Meira

En la reunión de la alcaldesa y de la edil de Mobilidade con el director territorial de Infraestructuras se trató la vieja demanda del arreglo de las aceras junto a la PO-551 en Meira, que llevan años en muy mal estado. Y justo unas horas después de esta reunión, a las 15:30, una mujer resultó herida al caer en estas aceras y golpearse la cara. Lamujer fue evacuada en ambulancia. Acudió la Policía Local que la asistió en un primer momento junto a vecinos.

Desde hace tiempo los vecinos reclaman el arreglo de estas aceras, en muy mal estado, rotas y levantadas, incluso llegaron a mnifestarse y a colocar pancartas reivindicativas que aún perduran.

En la reunión, tal y como la alcaldesa asegura, la consellería les trasladó que valorarán mejorar las aceras -también las de Domaio- pero cuando planifiquen las actuaciones del firme, sin comprometer una fecha, lo que para Leticia Santos está «fora de lugar» ya que las aceras tienen más de 30 años y no cumplen la accesibilidad ni se encuentran en buen estado, como ya denunciaron desde las asociaciones.

La regidora asegura que la Xunta tampoco contempla por el momento la senda peatonal entre Isamil y la Porta do Sol ni la conexión peatonal entre la salida de la Autovía en Meira con la carretera provincial. Sólo se dijo que será objeto de estudio. Por parte de Moaña anunciaron que existe un compromispo de la Diputación para realizar una senda en la carretera provincial.