Sagrario Martínez, favorita a ocupar el puesto de secretaria comarcal del PSOE

Al cierre de esta edición, la concejala socialista y secretaria xeral del PSdeG PSOE de Cangas, Sagrario Martínez, era la única candidata a ocupar el cargo de coordinador de la formación política de la comarca. Las elecciones tendrán lugar hoy a partir de las las 17.00 horas, en la sede socialistas de Cangas. La edil contaba ayer con los suficientes apoyos para ganar los comicios internos a la espera de que el concejal de Moaña, Mario Rodríguez, deshojara la margarita de si se presentaba o no. Si al final decide hacerlo no cuenta con los apoyos suficientes para ponerse al frente.

De confirmarse su elección, Sagrario Martínez daría un paso más en su carrera política. No obstante, el cargo de coordinador comarcal socialista es difícil que se asiente en Morrazo, donde hubo periodos en los que no existía. desde que se instauró la figura. La mayor parte de las veces fue un cargo testimonial, sin contenido; muy al contrario de lo que sucede en otras comarcas, donde el puesto de coordinador comarcal está más valorado y tiene atribuciones propias que no se pasan por alto.

En su momento, este puesto que nació con Emilio Pérez Touriño, cuando era candidato a la presidencia de Galicia, en la época en la que se hablaba de las comarcas y se decía que Europa tendía a favorecer las comarcas. de ahí nacieron con el PP de Dositeo Rodríguez los centros comarcales, algo que tampoco hay en Morrazo,. pero sí que se ubicaron en otras zonas de Galicia y hoy se les busca una función, porque la moda de las comarcas pasó de largo.

Retos

Si sale ganadora Sagrario Martínez tendrá que vertebrar el partido a nivel comarcal, pero que haya recelos de poder en Moaña, Bueu y Marín. Debe profundizar en la unidad de partido a nivel comarcal, trabajar de forma conjunta y coordinada y ser capaces de sacar músculo de ello. Se trata de una labor difícil, porque los localismos siempre impiden ver el bosque.

La concejala socialista de Cangas fue nombrada recientemente secretaria xeral de la agrupación socialista local. Tampoco aquí tuvo rivales. Así que, de momento, está ganando por incomparecencia de los adversarios.