La piscina reabre tras las vacaciones con máquinas averiadas desde hace un año

El contrato que se prepara de la gestión de la piscina climatizada de Cangas es un agujero negro. Cada vez que trata de ver la luz este agujero lo absorbe. Y eso que el interventor recuerda cada poco tiempo la irregularidad que se comete con la concesión actual, que fue tumbada por los tribunales. El Concello de Cangas realizó una fuerte inversión, casi 250.000 euros, en mejorar la estructura de la piscina, que se venía abajo, pero ahora los usuarios protestan. Son los de la Asociación de Fonte Garrida, del Casco Vello de Cangas, quienes llaman la atención sobre la situación del gimnasio del complejo deportivo y obras que habían quedado pendientes.

Estado actual de las máquinas en el gimnasio de la piscina. / G.N.

Asegura este colectivo que en 15 días de puertas cerradas no se repararon ni las máquinas que están fuera de uso ni se hizo un mantenimiento en las que están oxidadas. El colectivo afirma sentirse defraudado con el gobierno local. Recuerda que las máquinas que llevaban fuera de servicio un año siguen igual, a pesar de que el Concello de Cangas, según dice la asociación, tuvo conocimiento de estos problemas.

Añade la Asociación de Vecinos Fonte Garrida que tampoco hubo licitación para que una empresa realizara los trabajos que había pendientes del proyecto de segunda fase de reparación, en la que se incluían vestuarios, aislamientos, cambios de taquilla, suelos.

El esfuerzo inversor por parte del Concello de Cangas no calma los ánimos de usuarios, que esperaban que se aprovechara el cierre del servicio durante 15 días para reparar, al menos las máquinas del gimnasio. El gobierno está tratando de sacar a concurso la concesión de este servicio y de otras obras que están pendientes, como la pista de O Gatañal y el césped artificial del campo de fútbol de Morrazo.

De hecho, ayer hubo en el Concello largas reuniones con técnicos por este motivo.