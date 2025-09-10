La paradoja de la migración en Darbo.

Mientras su madre trata de ganarse el pan vendiendo en la Romaría de Darbo, al hijo que lleva a sus espaldas lo entretiene con un telefono movil. Ella vende artesanía de África, él queda ensimismado con la nueva tenología de Occidente. Ella es una superviviente, él, con los años, verá cómo cae un imperio.

Que si ahora entro, que si ahora me voy, que si pensión entera, que si medio pensionista, que si ya no sé si fui yo. Este gobierno tripartito y esta Corporación lo que no saben es aferrarse al cargo. En el BNG hubo dimisiones, la primera la de Óliver Álvarez, más tarde vendría la moda de abandonar media cartera, en la que participaron Leo Gala y Noël Malvido. En el PP se marchó hasta su lider José Enrique Sotelo, y hubo traspaso de poderes. En el PSOE se marchó Iria Malvido, que pudo quedarse, porque el acta era suya. Y, ahora, tenemos a Aurora Prieto, la edil del EU, que no se va del gobierno pero que no quiere cartera. De esta forma, el tripartito queda asegurado por su parte. Pero cuidado con lo que pasa en AV, que a Victoria Portas no se le ve demasiado y hay ejemplos, como el de Fisterra y Carral, que obligan a estar atentos a movimientos que permitan y giro de 180 grados, donde el PP tendría mayoría. Como dice Machado: Todo pasa y todo queda. Habrá que esperar qué nos dice el oráculo que para octubre hay preparada una gran sorpresa y no es la de la Invasión Turca.