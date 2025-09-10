Moaña acoge las pruebas de competencias digitales

La Casa da Mocidade de Moaña acoge las pruebas libres presenciales de la Xunta para la obtención del COMDIX-Iniciación (Competencias Dixitais), una certificación que acredita conocimientos básicos en el uso de las nuevas tecnologías. Las pruebas serán 29, 30 y 31 de octubre en varias localidades, entre ellas Moaña. El plazo de inscripción es del 11 al 24 de septiembre en la web de CeMIT.