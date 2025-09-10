Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moaña acoge las pruebas de competencias digitales

REDACCIÓN

Moaña

La Casa da Mocidade de Moaña acoge las pruebas libres presenciales de la Xunta para la obtención del COMDIX-Iniciación (Competencias Dixitais), una certificación que acredita conocimientos básicos en el uso de las nuevas tecnologías. Las pruebas serán 29, 30 y 31 de octubre en varias localidades, entre ellas Moaña. El plazo de inscripción es del 11 al 24 de septiembre en la web de CeMIT.

