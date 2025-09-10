Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada sobre las carpinterías de ribera en Ferrol

La Fundación para el Fomento del Conocimiento de la Construcción Naval (Exponav) en Ferrol celebra hoy una jornada en la que se abordará la carpintería de ribera en la ría de Ferrol, la madera en la construcción naval y la carpintería de ribeira en el siglo XXI. Moaña está recuperando los astilleros de Casqueiro y de Carlagho.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents