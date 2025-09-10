Jornada sobre las carpinterías de ribera en Ferrol
La Fundación para el Fomento del Conocimiento de la Construcción Naval (Exponav) en Ferrol celebra hoy una jornada en la que se abordará la carpintería de ribera en la ría de Ferrol, la madera en la construcción naval y la carpintería de ribeira en el siglo XXI. Moaña está recuperando los astilleros de Casqueiro y de Carlagho.
