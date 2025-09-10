Jesús Cortés presenta su nuevo juego en Pontevedra
Cangas
El próximo fin de semana, de mañana y de tarde, en el recinto ferial de Pontevedra, el vecino de Morrazo Jesús Cortés presenta su juego de miniaturas R.E.S.E.T, donde se recrean dos escenarios de la novela homónima de David Galgo, natural de Marín. Jesús Cortés se ocupó de elaborar el escenario, reglas y figuras de la novela.
El sábado, durante la mañana y por la tarde, se desarrollará la batalla del estrecho y el domingo, la Incursión en Sierra Nevada.
Jesús Cortés es un conocido autor de juegos en miniatura, que ya ha presentado con éxito varias de sus creaciones, diseñadas el municipio de Bueu, donde gozan de gran aceptación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Darbo se viste de fiesta y reclama las islas Cíes
- La APLU activa las inspecciones en Cangas para detectar infracciones urbanísticas
- Darbo danza con nostalgia
- Severo Lobato dará el relevo al nuevo párroco de Cangas en la misa del día 14
- Xa estamos en Darbo
- El Concello de Bueu justifica el incremento del impuesto de rodaje en «20 años sin subir las tasas»
- Un estreno con aroma a Óscar
- Darbo llena, incluso bajo la lluvia, y vive hoy su día grande con la danza