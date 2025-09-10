Jesús Cortés presenta su nuevo juego en Pontevedra

El próximo fin de semana, de mañana y de tarde, en el recinto ferial de Pontevedra, el vecino de Morrazo Jesús Cortés presenta su juego de miniaturas R.E.S.E.T, donde se recrean dos escenarios de la novela homónima de David Galgo, natural de Marín. Jesús Cortés se ocupó de elaborar el escenario, reglas y figuras de la novela.

El sábado, durante la mañana y por la tarde, se desarrollará la batalla del estrecho y el domingo, la Incursión en Sierra Nevada.

Jesús Cortés es un conocido autor de juegos en miniatura, que ya ha presentado con éxito varias de sus creaciones, diseñadas el municipio de Bueu, donde gozan de gran aceptación.