El IES A Paralaia oferta ESO en dos niveles para los adultos

Nunca es demasiado tarde para estudiar, como así señalan en el instituto A Paralaia de Moaña que recuerda que en este año académico oferta Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) en dos cursos y dos niveles de formación: el nivel I que equivale a los cursos de 1º y 2º de ESO y el nivel II que equivale a los cursos de 3º y 4º.

Esta enseñanza está dirigida a mayores de 18 años y con ella se obtiene el graduado en ESO. El horario de las clases son diarias, de 18:30 a 21:30 y el año académicos se divide en dos cuatrimestres: el primero, de septiembre a febrero (se imparte simultáneamente 1º y 3º) y el segundo cuatrimestre, de febrero a junio, impartiendo simultáneamente 2º y 4º. La modalidad es presencial.

El instituto también imparte Enseñanzas Iniciales (EI), sin límite de tiempo, la duración depende del ritmo de aprendiaje del alumno. Con este estudio adquieren destrezas básicas de lecto-escritura (alfabetización), razonamiento matemático y cálculo. Se organiza en tres ámbitos (comunicación, competencia matemática y ámbito de la ciencia, sociedad, tecnología e iniciativa personal).

El horario es de 17:00 a 18:30, la modalidad es presencial y equivale hasta 3º de Primaria.