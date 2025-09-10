El IES A Paralaia oferta ESO en dos niveles para los adultos
Las clases se imparten de 18:30 a 21:30 | También hay la oferta de Enseñanzas Iniciales
REDACCIÓN
Nunca es demasiado tarde para estudiar, como así señalan en el instituto A Paralaia de Moaña que recuerda que en este año académico oferta Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) en dos cursos y dos niveles de formación: el nivel I que equivale a los cursos de 1º y 2º de ESO y el nivel II que equivale a los cursos de 3º y 4º.
Esta enseñanza está dirigida a mayores de 18 años y con ella se obtiene el graduado en ESO. El horario de las clases son diarias, de 18:30 a 21:30 y el año académicos se divide en dos cuatrimestres: el primero, de septiembre a febrero (se imparte simultáneamente 1º y 3º) y el segundo cuatrimestre, de febrero a junio, impartiendo simultáneamente 2º y 4º. La modalidad es presencial.
El instituto también imparte Enseñanzas Iniciales (EI), sin límite de tiempo, la duración depende del ritmo de aprendiaje del alumno. Con este estudio adquieren destrezas básicas de lecto-escritura (alfabetización), razonamiento matemático y cálculo. Se organiza en tres ámbitos (comunicación, competencia matemática y ámbito de la ciencia, sociedad, tecnología e iniciativa personal).
El horario es de 17:00 a 18:30, la modalidad es presencial y equivale hasta 3º de Primaria.
- Darbo se viste de fiesta y reclama las islas Cíes
- La APLU activa las inspecciones en Cangas para detectar infracciones urbanísticas
- Darbo danza con nostalgia
- Severo Lobato dará el relevo al nuevo párroco de Cangas en la misa del día 14
- Xa estamos en Darbo
- El Concello de Bueu justifica el incremento del impuesto de rodaje en «20 años sin subir las tasas»
- Un estreno con aroma a Óscar
- Darbo llena, incluso bajo la lluvia, y vive hoy su día grande con la danza