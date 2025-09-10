Las hamburguesas compiten en Cangas

Llega a Cangas la «Burger Experience», un campeonato de hamburguesas, según señalan sus organizadores, que incluye diversos food trucks de restaurantes de toda España con más de veinte variedades de hamburguesas que el público probará y votará. El evento arranca mañana jueves, día 11, y se prolongará hasta el domingo 14 en la explanada de los Xardíns do Señal. Está organizado por Discovery Producciones —productora de espectáculos familiares— en colaboración con el Concello de Cangas.

Durante cuatro días, y si el tiempo lo permite, los amantes de las hamburguesas podrán disfrutar de una experiencia gourmet al aire libre.

Además de opciones para el público celíaco, el evento está pensado también para los niños, con un menú infantil, para que puedan dsisfrutar igualmente de su propia experiencia a medida.

Igualmente habrá postres con un food truck especializado en tartas de queso.

La organización asegura que se trata de un evento, no solo gastronómico, sino un plan familiar, ya que habrá música en directo.

La «Burguer Experience» ya se celebró en Ribadeo, Ribeira, Ferrol, A Pobra do Caramiñal, Nigrán, Boiro, A Guarda, Ponteareas, Foz, Miño, O Barco de Valdeorras, Cambados, Candás y Melide.