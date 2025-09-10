DOA atendió 14 consultas sobre suicidio en un año en O Morrazo

En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la labor de la asociación DOA, que tiene centros en Vigo y en Cangas, es vital. Desde julio de 2024 a julio de 2025 el colectivo llevó a cabo el programa «Conecta coa Vida +», de prevención primaria, secundaria y terciaria del suicidio. Desde marzo de 2024 cuenta con un grupo de apoyo al duelo por suicidio, que en el caso de O Morrazo opera en Moaña, con reuniones mensuales en un local cedido por el Concello en Ramón Cabanillas. En estas sesiones, de hora y media, han estado participando 10 personas (8 mujeres y 2 hombres), que es el tope que se han marcado como la mejor manera para conseguir el objetivo de generar un sentido de comunidad y apoyo.

Precisamente en Moaña, es en donde DOA celebra hoy este día mundial con una charla-coloquio bajo el título «Cambiando a narrativa», que se celebra en el salón de actos el Concello, a las 17.30. Moderada por el directivo de DOA Jesús Piñeiro, intervendrán la psicóloga Elena Martínez-Peñalver, que hablará sobre este programa «Conecta coa vida» y la también psicóloga, María Teresa Hernáez, sobre el grupo de apoyo al dolor por el suicidio, abierto a las familias y a las personas que han perdido un ser querido en estas circunstancias.

DOA, que también imparte charlas a alumnos y profesores en los centros educativos recibió, a lo largo de este año de programa, 14 consultas (presenciales o telefónicas) sobre el suicidio en O Morrazo, de las que 4 eran de hombres y 10 de mujeres. En Vigo fueron 24 (17 mujeres). Del total de las 38 consultas entre Vigo y O Morrazo, 20 fueron de personas en riesgo, 16 de familiares, y 2 de amigos. En cuanto a intervenciones realizadas a personas vulnerables con diagnóstico de salud mental o conducta suicida, fueron 137 y 87 individuales. Intervenciones conjuntas con familiares fueron 11 y sesiones orientadas a la atención a familiares, 20.

En 2024 se registraron en España 3.846 suicidios, un 6,6% menos que el año anterior.