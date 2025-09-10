DOA atendió 14 consultas sobre suicidio en un año en O Morrazo
La Asociación de Saúde Mental conmemora hoy el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con una charla coloquio en Moaña, en donde trabaja con un grupo de apoyo al duelo
En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la labor de la asociación DOA, que tiene centros en Vigo y en Cangas, es vital. Desde julio de 2024 a julio de 2025 el colectivo llevó a cabo el programa «Conecta coa Vida +», de prevención primaria, secundaria y terciaria del suicidio. Desde marzo de 2024 cuenta con un grupo de apoyo al duelo por suicidio, que en el caso de O Morrazo opera en Moaña, con reuniones mensuales en un local cedido por el Concello en Ramón Cabanillas. En estas sesiones, de hora y media, han estado participando 10 personas (8 mujeres y 2 hombres), que es el tope que se han marcado como la mejor manera para conseguir el objetivo de generar un sentido de comunidad y apoyo.
Precisamente en Moaña, es en donde DOA celebra hoy este día mundial con una charla-coloquio bajo el título «Cambiando a narrativa», que se celebra en el salón de actos el Concello, a las 17.30. Moderada por el directivo de DOA Jesús Piñeiro, intervendrán la psicóloga Elena Martínez-Peñalver, que hablará sobre este programa «Conecta coa vida» y la también psicóloga, María Teresa Hernáez, sobre el grupo de apoyo al dolor por el suicidio, abierto a las familias y a las personas que han perdido un ser querido en estas circunstancias.
DOA, que también imparte charlas a alumnos y profesores en los centros educativos recibió, a lo largo de este año de programa, 14 consultas (presenciales o telefónicas) sobre el suicidio en O Morrazo, de las que 4 eran de hombres y 10 de mujeres. En Vigo fueron 24 (17 mujeres). Del total de las 38 consultas entre Vigo y O Morrazo, 20 fueron de personas en riesgo, 16 de familiares, y 2 de amigos. En cuanto a intervenciones realizadas a personas vulnerables con diagnóstico de salud mental o conducta suicida, fueron 137 y 87 individuales. Intervenciones conjuntas con familiares fueron 11 y sesiones orientadas a la atención a familiares, 20.
En 2024 se registraron en España 3.846 suicidios, un 6,6% menos que el año anterior.
