«El cine islandés gusta porque somos contadores de historias y exóticos»

Filmes como The Northmen o Animales fantásticos, y series como Atrapados o Katla adornan el currículum de Ingvar E. Sigurdsson (Reykjavik, 1961), actor islandés que protagoniza «O», corto de Rúnar Rúnarsson que integra el menú de hoy de la Sección Oficial del FICBueu 2025.

Más de tres décadas de trabajo jalonan la trayectoria de este actor islandés que navega sin pudor entre papeles protagonistas y secundarios, así como entre cortos, largometrajes y series. En Bueu presenta «O», una cinta en la que brilla con su interpretación de un alcohólico.

Con su bagaje profesional, ¿qué es lo que le impulsó a participar en «O»?

Rúnar [Rúnarsson, el director] me dijo hace años que tenía una buena idea y que me tenía en mente para protagonizarla. Me describió el personaje y le dije que vale, pero cuando leí el guion pensé que había algo más que no esperaba. Encontré a un personaje lleno de amor que enseguida me atrapó.

«O es una historia poética sobre un hombre que quiere tener éxito, pero cuyo mayor obstáculo es él mismo». Después de ver el corto creo que es la mejor definición posible.

Totalmente. Él quiere cambiar, quiere convertirse en un hombre mejor, pero hay un incidente en la boda de su hija y todo se acaba torciendo.

Grimur es un ser frágil y sensible

Grimur es un alcohólico, pero en lugar de provocar rechazo, es muy difícil no empatizar con él.

Sentía que él posiblemente había tenido una buena vida y creo que debió haberle sucedido algo malo en su juventud. Tiene una mujer y una hija maravillosas, quizás un buen trabajo durante un tiempo... Es un ser frágil y sensible. Todos tenemos algo con lo que lidiar y ese es el problema, él no puede por ser un adicto al alcohol.

¿Ese es quizás uno de los mayores éxitos del corto, el hecho de que te deja queriendo saber más, no solo del pasado del personaje sino también de su futuro por esa escena final?

Realmente me gustaría verlo recuperado [risas] pero nunca he pensado en una segunda parte. Esto es como una buena poesía, corto pero tú no estás completamente satisfecho porque quieres más. No es algo que te entra por un oído y te sale por el otro, tú piensas en ello una y otra vez.

El actor islandés en la entrada del Centro Social do Mar de Bueu. / Gonzalo Núñez

Interpretar a un personaje que lleva todo el peso del film, ¿influyó en haber aceptado el papel?

No, he dicho que no a personajes importantes, incluso a Macbeth, porque pensaba que en ese momento no era adecuado para mí. En este caso es que lo escribió pensando en mí, así que también estaba obligado a aceptarlo [risas].

Con Rúnar Rúnarsson ya había trabajado en Sparrows, con la que ganó la Concha de Oro en San Sebastián, y también lo hizo con otro gran director islandés, Baltasar Kormakur.

Sí, Kormakur y yo fuimos compañeros en la escuela de interpretación, nos conocemos desde el inicio de nuestras carreras, así que vamos siguiendo nuestro camino y a veces coincidimos. Lo último que hicimos juntos fue King&Conqueror, para la BBC.

Después de una carrera tan prolífica, quizás es más conocido en España o para el gran público por series como Atrapados o Katla. ¿Qué le parece?

Es divertido, de hecho, en Madrid me pararon en el metro para decirme: «Tú eres de Atrapados». Y eso que era un personaje un poco engañoso, era el tercer policía, detrás de una mesa, un personaje difícil de recordar.

El cine independiente islandés lo está haciendo muy bien; desde hace diez años tiene películas en el Festival de Cannes

¿Qué papel cree que desempeñan plataformas como Netflix para dar a conocer la cinematografía islandesa?

La parte positiva es que puedes ver no solamente películas americanas, sino que encuentras de Polonia, de España y de otros lugares. Además, creo que el cine independiente islandés lo está haciendo bien, con directores como Runar Runnarsson, Hlynur Pálmason y otros jóvenes directores que lo están haciendo muy bien en festivales. Desde hace diez años Islandia tiene alguna película en Cannes, algo increíble.

¿Qué hace diferente el cine islandés?

Quizá somos exóticos, una isla pequeña, volcánica, y la gente se pregunta ¿Qué pasa allí? Otra de las razones es la tradición de las sagas, somos contadores de historias.

¿Conocía el FICBueu? ¿Qué pensó al venir?

No. Para mí era algo emocionante porque he estado en muchas partes de España pero no en Galicia. Me encanta España y si tuviese mucho dinero me compraría una casa en algún sitio aquí.