Chapela insta al concello a «mejorar el servicio de taxis»

El edil no adscrito de Bueu Daniel Chapela ha instado al gobierno local a mejorar el servicio de taxis, ya que, en su opinión, resulta «deficiente», especialmente durante el horario nocturno. Asegura que en el verano «los mismos tres taxistas hacían jornadas de 20 horas mientras otros estaban ilocalizables por las noches. Cuando les toca descansar a los otros, el servicio queda descubierto».

Chapela recuerda que la regulación del servicio le corresponde a los concellos, y que en el caso de Bueu su prestación «no está garantizada por el gobierno de Félix Juncal».

Afirma que «más de la mitad de los taxistas no prestan servicio casi ninguna noche del año» y pide organización, además de dotar al servicio de un modo centralizado de contacto para evitar llamar uno por uno a todos.