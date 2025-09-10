Cangas siembra su litoral con 16.000 erizos

La Cofradía de Cangas iniciará una repoblación de erizo,a través de una ayuda del Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura (Fempa), con 16.000 unidadesen los bancos intermareal de Chimenea, situado en la zona de Massó y submareal de Os Castros, entre Liméns y Nerga.

La actividad frente a Masssó será hoy, a las 10.45 horas, y se desenvolverá a pié. La Cofradía arrojará unos 8.000 juveniles de erizo de 17,6 milímetros de tamaño. El viernes día 12, a las 12.00, será la introducción de otros 8.000 erizos también pequeños, de unos 20 milímetros. En este caso la actividad se realizará con buceadores profesionales que procederán a asentar las crías en el medio .

Erizos para repoblar los bancos en Cangas. / Fdv

La simiente procede de la empresa Algafres y fue preengordada previamente en la batea experimental de la Cofradía de Cangas, lo que garantiza, según indica su gerente, David Fernández, su adaptación antes de la liberación en el medio natural.

Para esta regeneración, Cangas recibió una subvención de 29.345,80 euros del Fempa, con 70% de fondos europeos y 30% de la Comunidad Autónoma de Galicia. La ayuda se reparte en dos anualidades de 15.745 euros en 2025 y de 13.600 en 2026.