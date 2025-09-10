Cangas, Moaña y Bueu subirán el doble la basura, con descuentos para el compostaje

La tasa de la recogida de basura en la Mancomunidade de Municipios do Morrazo subirá un 100%, aunque habrá importantes descuentos para aquellos que hagan compostaje. Se establece una tasa para hoteles que estará sujeta al número de plazas y en el caso de restaurantes a las toneladas de residuos que generen. La residencia geriátrica de Aldán será uno de los usuarios que más pagará. Son, a grandes rasgos, los parámetros en los que se mueve la ordenanza fiscal que se prepara para que entre en vigor el próximo año y que tiene que ser aprobada antes de que finalice 2025. Ahora mismo, los vecinos de Cangas, Moaña y Bueu pagan 67 euros por la tasa de basura, que no se actualiza desde 2008, cuando tuvo lugar la crisis económica y financiera.

Colchones tirados en O Forte. / Gonzalo Núñez

Miembros de la junta de gobierno de la Mancomunidade de Municipios volverán a reunirse hoy con el fin de ultimar la ordenanza fiscal. Se espera que esta sea la última reunión antes de presentar la propuesta al pleno de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo.

Bausa depositada fuera de los contenedores. / Gonzalo Núñez

La subida, según todos los técnicos, se antoja necesaria porque ahora es obligatorio por ley que el servicio no sea deficitario, que la propia tasa financie un servicio que sufre la subida de los costes y también el recibo de Sogama, la empresa semipública en cuya planta de Cerceda se tratan los desechos de toda Galicia.

Aunque hay datos que se conocen del procedimiento, otros no, como si la subida de la tasa —ya tratada en la reunión que mantuvo el gobierno de la Mancomunidade de Municipios hace 15 días con sus técnicos (secretaria, interventor y técnica de Medio Ambiente) obedece al criterio que marca el estudio contratado por el ente supramunicipal a la empresa consultora Pwacs (PW Advisory-Capital Services). Un informe que tiene como objeto proponer el nuevo precio del recibo para las 30.000 unidades tributarias de la comarca. El pasado año ya estimaba que el alza del coste podía dejar el recibo en los 120 euros. En la actualidad el servicio tiene un déficit de 2 millones. Hay que tener en cuenta que la tasa de Sogama pasó de 93 de euros a 108 por tonelada. De las 28.000 toneladas de basuras que se recogen en O Morrazo, 23.000 son trasladadas a la planta de Cerceda.

El gobierno de la Mancomunidade do Morrazo, en el que están los representantes del BNG, PSOE y EU saben que la subida puede acarrear muchas críticas de la oposición, pero también es cierto que concellos en los que manda el Partido Popular practicaron subidas semejantes a las que va a plantear ahora la Mancomunidad.

Con esta nueva ordenanza y el contrato puente del que se está pendiente se espera también mejorar en la forma que se presta el servicio. El gobierno es consciente de que ahora mismo hay muchas cosas que mejorar. Lo ideal es que fuera pareja la subida de la tasa con el nuevo contrato, de unos 4 millones de euros y por un plazo de 5 años.

Una muestra del poco respeto por el medioambiente

Una muestra de que el servicio no funciona bien y de que hay usuarios que son completamente irrespetuosos con el medio ambiente, que les importa poco ofrecer una mala imagen, es la panorámica de cartonestirados en las inmediaciones de los nuevos contenedores de reciclaje. Pero también los hay que optan por tirar los colchones en cualquier lado. Ayer podía verse uno en O Forte, al principio de la calle Félix Ozámiz, muy cerca de los nuevos contenedores, dando muestras de la total falta de sensibilidad. Cierto que convendría que en estos casos la empresa contratada actuara con rapidez y no estuviera mucho tiempo toda esta basura fuera de su sitio. Pero es algo que no es achacable en origen al gobierno, sino a la mala educación de determinadas personas, insensibles con todo lo que les rodea y empeñadas en dejar huella por donde pasan.