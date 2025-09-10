Arneles acumula la basura de hasta 90 barcos de recreo fondeados al día

La plataforma Augas Limpas de Aldán-O Hío, que busca acabar con los vertidos en esta ría, volvió a organizar una inmersión con dos buceadores del Club Buceo Ons y uno de los navalleiros de Aldán, para valorar el estado de los fondos marinos de la playa de Arneles tras la invasión, de nuevo este verano, de barcos de recreo fondeados en su frente. La entidad contabilizó de media unas 70 embarcaciones al día con picos de hasta 90 en un espacio que aseguran que equivale a ocho campos de fútbol «e pode resultar difícil imaxinarse dez barcos veleiros sobre o céspede por onde corren os futbolistas».

El balance de esta inmersión, que realizaron el domingo, no puede ser más desalentador, encontrando basura «nunhas cantidades que non son habituais», con botellas de vidrio, alfombras, compresas, tiritas, envoltorios y envases plásticos, además de gafas de bucear, pinzas, latas de refrescos, toallitas higiénicas y hasta una bolsa nevera plástica.

Grado de concentración de barcos. | / P.A.L.

Tampoco, como en anteriores inmersiones, encontraron rastro de la zostera o planta acuática marina que desde la plataforma quieren recuperar por sus beneficios como refugio y alimento para las especies marinas, ya que estas praderas ayudan a la estabilización del sustrato, como el de algas epífitas (crecen sobre otras) y de microinvertebrados.

Uno de los buceadores localiza una nevera de plástico en el fondo. / P.A.L.

Los buceadores Orlando Caiño Juncal y Gael Quintillán Tilve, con el apoyo del navalleiro Marco Antonio González exploraron el fondo con propulsores submarinos equipados con cámaras fotográficas y de vídeo. Gracias a la información de otros buceadores se sabe de alguna pequeña mancha de zostera más próxima a los «penedos», a donde no llegan las embarcaciones de recreo. Los navalleiros de Aldán confirmaron este dato y que la playa de Arneles y la de Aldán-O Hío son las que menos cantidad de esta planta subacuática tienen. Pescadores veteranos recuerdan que cuando largaban el boliche a 300 metros de la orilla, recogían la red llena de zostera y que cerca de la orilla no había porque las olas batían con fuerza. Hcen memoria de que la zona era muy rica en choco y salmonetes. LapPlataforma va a reunirse con estos veteranos para detallar la localización de aquella zostera de sus tiempos de juventud, hace más de 50 años.

El navalleiro y los dos buceadores que participaron en la inmersión en Arneles. / P.A.L.

En Augas Limpas lamentan el contraste y dicen que el elemento diferenciador es la saturación de embarcaciones de recreo que con las anclas, cadenas y cabos rascan los fondos en un mortífero vaivén, al ritmo de las olas, durante 24 horas de todos y cada uno de los días del verano.

Botella en el fondo de Arneles. | P.A.L.

Por eso que la coordinadora reclama que la Xunta ordene los fondeos de recreo en la ría para hacerlos compatibles con las actividades pesqueras y con la protección de la riqueza natural. Apuestan por prohibir anclas e implantar otro sistema ecológico. También pide que la Administración autonómica plante zostera en la zona degradada, como se hizo en la ría de O Burgo, en A Coruña. Confía en que el reciente traspaso de las competencias en gestión del litoral a la Xunta facilite una solución.