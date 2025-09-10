Anxos Fazáns presenta las primeras imágenes de su nuevo largometraje
REDACCIÓN
La cineasta Anxos Fazáns, ganadora del premio al mejor corto gallego en la pasada edición del FICBueu por Habitar, abrirá la jornada de hoy con un encuentro a las 17.30 horas en el Centro Social do Mar en el que presentará las primeras imágenes de su segundo largometraje, As liñas discontinuas. La pontevedresa estará acompañada en este acto por uno de los directores del certamen, Manuel Pena.
En cuanto a la tercera jornada de la Sección Oficial se proyectarán la gallega Patios de Luz, de Fran Rodríguez Casal; la estadounidense Moon lake, de Jeannie Sui Wonders; la suecoislandesa O, de Rúnnar Rúnarsson; la suiza The car that came back from the sea, de Jadwiga Kowalska; y la canadiense Hello stranger, de Amélie Hardy. Será en dos sesiones a las 19 y las 21.30 horas.
