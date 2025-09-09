Vuelta al aula con apoyo a Gaza y contra los recortes

Hace ya dos semanas que el otoño empezó a dar señales de vida y los niños comenzaron a olvidarse de las playas para empezar una nueva estación que ayer estrenaron con el regreso a las aulas. Los equipos docentes y no docentes de los centros educativos también se pusieron manos a la obra para el primer día de un nuevo curso escolar, que estuvo marcado por protestas por los recortes de profesorado y que empezó en O Morrazo con 6.652 estudiantes matriculados (3.467 en Cangas, 2003 en Moaña y 1.182 en Bueu), con una pérdida de 190 con respecto al curso anterior.

Alumnos del CEIP A Torre de Cela con la mascota del centro. / Fdv

No fue una vuelta escalonada de los alumnos, como en épocas pasadas, sino para todas las etapas, desde los 3 años hasta el bachiller y los ciclos de Formación Profesional, aunque con salvedades como en el Instituto Rodeira de Cangas en donde los alumnos del nuevo Ciclo Superior de Asistencia á Dirección en la modalidad dual comienzan en octubre. En este instituto se estrenaba también un nuevo ciclo, el Grado Básico de Servizos Comerciáis, que iniciaron 10 alumnos y que en este primer año académico estudiarán ciencias aplicadas, comunicación y ciencias sociales, operaciones auxiliares de almacenaje, técnicas de merchandising o tratamiento informático de datos.

Estudiantes del nuevo ciclo de Comercio en el IES A Rodeira. / Fdv

Los centros educativos, tal y como señalan en la Consellería de Educación y confirman en los Concellos de Cangas, Moaña y Bueu, abrieron con normalidad, aunque fue una jornada de protestas, como la realizada contra los recortes de profesorado en el CEIP Reibón de Moaña o la llevada a cabo por el personal docente y no docente del CEIP San Roque de Darbo, en Cangas, que mostraron la bandera palestina en apoyo a Gaza, contra el genocidio y contra la guerra. En este centro también están en lucha contra los recortes de Educación para intentar revertir la denegación de un personal de enfermería, ya que tienen dos alumnos diabéticos que precisan de mucha atención, y para contar con una plaza de pedagogía terapéutica. El equipo directivo espera poder reunirse con el jefe territorial para poder conseguir este personal que lo consideran necesario.

La alcaldesa de Cangas en el CEIP A Rúa.| / Fdv

La protesta en Reibón estaba convocada ya desde el jueves pasado, organizada por la comunidad educativa, con el Anpa y apoyada por el gobierno local de Moaña (BNG). Consistió en una concentración delante del colegio, quince minutos antes de la apertura de las puertas y reunió a padres y alumnos, docentes y políticos. Protestan por el recorte de un profesor que, según confirma el equipo directivo, imposibilita cumplir con el programa del plurilingüismo, impartir un área en lengua inglesa como marca la ley cuando es un centro plurilingüe, lo que lleva asociado en cadena una dificultad importante para la organización del colegio, que con 330 alumnos, es el que más estudiantes tiene de la comarca.

Equipo docente y no docente con la bandera de apoyo a Palestina en el CEIP San Roque de Darbo. / Fdv

Educación restó a Reibón en este curso, tal y como señala el equipo directivo, media jornada de una maestra de educación infantil, un profesor con perfil de inglés y media jornada de otro profesor con perfil de inglés. En el centro desconocen el motivo por el cual la consellería aplicó este recorte, no saben si por ahorro, pero dicen que debido a esta situación, los tutores se tienen que hacer cargo de dar la clase de Plástica ayudados por el auxiliar de conversación nativo que sí tienen, aunque explican que estos auxiliares no pueden impartir solos a los niños, siempre acompañados por un docente y como no hay los suficientes, estará el tutor, que no es especialista en inglés, acompañado por el auxiliar. Aseguran que esta situación baja la calidad de esa clase que tendría que ser impartida en su integridad en inglés.

Protesta contra los recortes en el CEIP Reibón de Moaña. / Fdv

Las protestas por este recorte no se van a quedar aquí. La edil de Educación de Moaña, Dolores Chapela, que participó en la concentración con el equipo de gobierno,asegura que van a convocar el consello escolar municipal para tratar de todas las necesidades y que la intención es llevarlo al pleno de este septiembre.

Por lo demás, las clases arrancaron con normalidad, aunque en el colegio de San Roque faltaron alumnos por el día grande de la Romaría de Darbo, cuando en el atrio de la parroquia se baila la tradicional danza y contradanza y se vive como un día de fiesta en Cangas, que sin ser festivo, casi vacía la localidad e incluso cierra negocios. Además de alumnos que faltaron, la afluencia que siempre tiene este día grande, generó problemas en el transporte escolar de este colegio. Muchos d e los accesos en Darbo, como la subida al colegio Eduardo Pondal, estaban vallados y otros llenos de coches, por lo que hubo que eliminar las paradas del autobús en esos viales y tuvieron que ser las familias las que llevaron a los niños al colegio.

Desde xoubas a pasta con atún y macarrones

Para muchos fue también su primera comida en el colegio de este nuevo curso. En San Roque, que es de gestión directa de la Xunta como el de Castrillón, en Cangas, es decir con cocina propia, los niños comieron ensalada variada, carne con fideos y pera, de postre. En Castrillón (Coiro) se optó por un menú de xoubas con tomate, carne con macarrones y manzana. Al margen de estos comedores, el Concello de Cangas sigue gestionando, mediante un convenio con la Xunta, otros cuatro comedores escolares: O Hío, Nazaret, A Rúa y Espiñeira. Ayer, la junta de gobierno aprobó el expediente para licitar de nuevo el servicio y mientras sigue la misma empresa que hasta ahora Alimentación Saudable. Es la misma que se encarga del catering de la Xunta en los colegios y escuelas infantiles de Moaña, salvo en Reibón que tiene cocina propia y en donde ayer los niños comieron crema de verduras, pasta con atún y manzana. La empresa de catering contratada por la Xunta en los otros seis centros educativos tenía previsto como menú sopa de fideos, tortilla de patata, lechuga y millo y fruta. En Bueu, todos los colegios disponen de comedor, gestionados por las Asociaciones de nais e pais (Anpas), salvo el de Beluso que lo lleva la Xunta, tal y como señala la edil de Eduación, Isabel Quintás, que ayer siguió el inicio del curso en el CEIP A Pedra: «Los niños estaban súper contentos de vovler a estar con sus amigos, pero cuando les decía de estudiar mucho, me respondían que ya se vería». La alcaldesa de Cangas, Araceli gestido, visitó el CEIP de A Rúa, en donde se cambió señalización y un elemento del parque.

Alumnos en el comedor en el colegio San Roque. / Fdv

En Bueu, se estrenó como directora del IES Johan Carballeira, la edil de Ensino de Cangas, Leo Gala. En este instituto, que además de ESO, Bachiller y adultos, imparte 10 ciclos, asegura que empezaron 510 alumnos, aunque esperan llegar a 530, ya que sigue abierta la matrícula de adultos. Añade que el curso comenzó bien, pero siguen a la espera de que Educación nombre a 4 profesores (3 personas sustitutas y una tutora de FP básica): «Salvo esto, que supongo que no solo pasa en nuestro centro, todo lo demás perfecto». En el IES A Paralaia de Moaña, su director Álvaro Rodríguez, señala que el curso empezó con norm alidad, con 580 estudiantes, aunque la matrícula de la ESPA (adultos) y Ciclos liberados sigue abierta.

Educación insiste en que Reibón puede impartir inglés

La Consellería de Educación ha vuelto a insistir con respecto a las protestas de las familias del colegio de Reibón, en Moaña, que la Xunta garantiza la continuidad del programa de plurilingüismo en este CEIP: «De feito o colexio conta con varios docentes definitivos con nivel de inglés B2 ou equivalente que poden impartir as materias deste programa». Explica que no se suprime ningún docente en el colegio, «que ten a dotación de profesorado que precisa para atender todas as necesidades do alumnado e que lle corresponde pola súa tipoloxía de centro, incluido el profesor de refuerzo en infantil». Insiste en que el CEIP cuenta con el mismo número de unidades y docentes en Infantil que el curso pasado, que en 4º hay dos unidades con 13 alumnos cada una; en 5º otras dos con 18 cada una y en 6º una con 24: «Todas elas están, polo tanto, por debaixo das ratios máximas establecidas no acordo de melloras (que aínda non aplica para 6º de Infantil).

Nazaret en el centro de Cangas pierde 32 alumnos

El curso escolar arranca en O Morrazo con 6.652 alumnos, de los que 3.467 están en Cangas, que tiene 13 centros educativos ( 6 CEIP públicos, 4 colegios privados concertados y 3 institutos); 2003 en Moaña, en donde hay 9 centros (7 colegios públicos y 2 escuelas infantiles en O Con y Berducedo) y 1.182 en Bueu, con 6 centros, de los que tres son CEIP (A Pedra, A Torre de Cela y Montemogos en Beluso), 1 privado concertado Virgen Milagrosa y dos institutos.

El número de alumnos disminuye este curso en 190. En Cangas baja en 86 siendo el de Nazaret, en pleno centro, el que más alumnos pierde con 32 y se queda con 185. Castrillón tiene 316 (5 menos), A Rúa empieza con 144, San Roque con 262 (14 menos), Espiñeira se mantiene en 132 y O Hío tiene 121 (baja 12).

Moaña pierde 67 alumnos. Reibón tiene 330 (baja 9), Seara 173 (baja 1), igual que Quintela, con 161. Tirán baja en 17 a 118; Abelendo crece en 9 y sube a 107 alumnos y Domaio y A Guía empiezan con 78 y 76, respectivamente. Bueu pierde 37 alumnos este curso.