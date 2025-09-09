Voz y sonido para abrir los ojos

La animación y el cine de oriente medio protagonizaron la primera jornada de proyecciones de la Sección Oficial del FICBueu, con una propuesta en la que también destacó la gallega «Abellón», elegida para levantar el telón de los 24 filmes que competirán por el premio al mejor corto de esta edición.

Si una imagen vale más que mil palabras el inicio de la Sección Oficial del FICBueu reivindicó ayer la importancia de la voz y del sonido en la narrativa cinematográfica. Y es que hasta en tres de las cintas proyectadas el elemento sonoro prevaleció no solo para envolver sino para dar verdadero empaque a sus argumentos. Evidente es su papel en la gallega Abellón, de Fon Cortizo, ya que es la voz en off, la audiodescripción que realiza uno de los protagonistas, el vehículo utilizado para contar la historia de un apicultor en busca de su camino y de una esgrimista ciega que, paradójicamente, es quien lo guía en su búsqueda.

Cortizo trabaja con la falta de visión en todo el corto, con esa máscara del apicultor equiparada a la de la esgrimista, con las telas cubriendo las colmenas, con esos personajes inexistentes a los que solo se les escucha pero no se les ve, y que hablan de la confusión entre sueño y realidad. Una pieza, sin duda, original.

La pervivencia de estructuras y comportamientos sociales cuasimedievales y la guerra, dos de los grandes problemas de los países de Oriente Medio, son abordados por Shadows y 2006. «Si me quedaba con ellos me devorarían como a un ciervo entre lobos», dice Ahlam, la niña de 15 años protagonista de la primera, que narra en primera persona su periplo vital tras casarse a los 13, quedarse embarazada y huir de su país a Alemania. Todo en un filme de animación que subraya la fragilidad de esa niña en contraposición a las enormes y amenazantes figuras que la rodean, y que aprovecha visualmente elementos del aeropuerto en el que transcurre parte de la historia. Destacable es ese bebé que aparece en la cinta para pasar por el detector de metales.

Machi Salgado y Fon Cortizo con los directores del FIC. / Gonzalo Núñez

Si Israel no ha tenido representación en el certamen por una decisión de la organización, indirectamente sí aparece en 2006, corto ambientado en el Beirut de ese año, durante los bombardeos israelitas. Las tres integrantes de una familia libanesa (una madre y dos hijas) sobreviven en las afueras de la ciudad, combatiendo el hastío y tratando de manejar la tensión existente entre ellas. De telón de fondo las imágenes de la televisión, pero, sobre todo, los sonidos de las bombas y de los aviones pasando casi de modo constante.

Percebes y el Algarve

Más ligera en cuanto a su temática es Percebes, corto de animación luso dirigido por Alexandra Ramires y Laura Gonçalves que establece un juego polisémico con la palabra percebes, que no solo denomina al preciado crustáceo, sino que en portugués significa entender. Y a partir de ahí el corto deviene en un pseudocumental en el que los diferentes personajes hablan de esa dicotomía que el Algarve, como otras tantas zonas, vive con el turismo de masas. Ese que genera animadversión, pero que también deseo, al depender tanto su economía de él. Ese que transforma la región multiplicando sus habitantes, y que la deja semidesierta cuando se marchan los turistas. El percebe, sentencia el corto, es la fotografía perfecta del habitante del Algarve, alguien que siempre está ahí y que lo resiste todo.

La elegida para poner el broche a la primera jornada de la Sección Oficial no fue otra que la sueca En hjältes död (La muerte de un héroe), una atípica tragicomedia que juega con el absurdo en su argumento. Un pueblo aguarda expectante la llegada de un joven que hará equilibrios en lo alto de la torre de la iglesia antes de caer y matarse. Basada en un cuento del Premio Nobel de Literatura Pär Lagerkvit, la directora Karin Franz Körlof, utiliza una estética setentera para plasmar lo ridículo de unas masas deseosas de diversión a toda costa que se escandalizan al ver las consecuencias de sus deseos, y que no dudan en buscar (y encontrar) culpables. Sin duda una metáfora aplicable a la actualidad, a pesar de haber sido escrito hace casi un siglo.

Liam White y Xaime Miranda, invitados hoy

Los directores Liam White (Housewarming) y Xaime Miranda (Hippocampus), y el guionista Nuno Pico serán los invitados de hoy en la segunda jornada de la Sección Oficial del FICBueu en su decimosexta edición. Los tres estarán en la presentación de las dos sesiones (19 y 21.30 horas), así como en el coloquio con el público que se desarrollará a las 20.30 en la sala Amalia Domínguez Búa.El programa de hoy incluirá un total de cinco cortometrajes, dos de los cuales serán estrenos, uno en Galicia y el otro en España. El corto que abrirá las proyecciones será el gallego Hippocampus, de Xaime Miranda, que cuenta la historia de Tomás, un hombre que en su vejez utiliza un dispositivo experimental para revivir el amor platónico que vivió en su juventud con Marta.

La coproducción austrogermana Tako Tsubo, de Eva Pedrozo y Fanny Sorgo cubrirá el cupo diario de animación con un corto que habla sobre la gestión de los sentimientos y las emociones en la persona del Señor Ham, a quien le extraen el corazón para liberarse de sus sentimientos más complicados. Tadeo Pestaña Caro y Kevin Havas presentarán posteriormente Este no es tiempo para carnaval, con el repartidor Joaco implicado en una investigación de una serie de robos en el centro de Salta. Rose, de la alemana Annika Mayer, plantea el tema de la violencia doméstica a través de unas películas antiguas de Super 8. Y cerrará el menú de hoy la británica Housewarming, de Liam White, con su protagonista Saskia mudándose a su primera casa antes de recibir una visita inesperada.