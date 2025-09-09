Severo Lobato dará el relevo al nuevo párroco de Cangas en la misa del día 14

Ya hay fecha para el relevo del párroco de Cangas, Severo Lobato, que deja esta feligresía para ser sustituido por el hasta ahora párroco de Betanzos en los últimos 12 años, Santiago Pérez. Será el domingo 14, el día de la misa solemne por el Cristo de la Pila, el conocido como Cristo que no quiso arder, y que es patrón de Protección Civil. Así lo anunció el mismo párroco a los feligreses este pasado domingo. La misa solemne será a mediodía, pero a las 19:30 horas será cuando se oficialice el cambio de párroco estando previstala presencia del arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández.

Severo Lobato cierra así una etapa de 11 años como párroco de Cangas e Illas Cíes, a donde llegó procedente de Zas, y su intención es dedicarse al estudio de la Teología hasta nuevo destino. Su etapa estuvo marcada por luces y sombras, con varios enfrentamientos con las cofradías religiosas por als procesiones de Semana Santa por su dura disciplina a la hora de gestionar la excolegiata, que se cerró, por ejemplo, a las visitas turísticas de grupos o para conciertos no religiosos.

El nuevo párroco de Cangas, Santiago Pérez. / Fdv

Al nuevo párroco se le presume otro talante, quizás más abierto y conciliador. Es melómano y familiarizado con las nuevas tecnologías. Tomará el mando de la parroquia con 52 años.

En su primeras declaraciones a FARO DE VIGO, se mostró deseoso de que Cangas le ilusiones como también él aportar ilusión a las cofradías. Le da mucha importancia al tratamiento con respeto y asegura que la vida de sacerdote la basa en la disponibilidad. Le provoca ilusión, como buen amante de la música, que la excolegiata de Cangas disponga de un órgano. Pasará de atender 10 parroquias en Betanzos a solo la de Cangas. Tiene a la parroquia como un referente y que el cambio le atrae, como también su ubicación junto al mar, algo que le atrae por su condición de haber nacido en A Coruña. Pese a todo reconoce que sólo estuvo en Cangas en alguna ocasión para ir a las islas Cíes y a Ons. Tiene en mente hacer mucho por la Semana Santa de Cangas, consciente de la importancia de esta celebración en el conjunto de Galicia. Como él dice , se crió con la Semana Santa en la calle y eso ya le marca y da pistas sobre la idea con la que llega a Cangas: «Quiero contar con las cofradías , vivirlo con ellas y también que a mí me dejen aportar», indicaba en su entrevista a FARO: «El Papa Francisco apostó por la piedad popular, y las procesiones no dejan de ser piedad popular».

Santiago Pérez González tomará posesión como párroco de Cangas el día de la celebración del patrón de Protección Civil que ha organizado unos actos de entrega de distinciones el sábado en el Concello a las 12:00 y tiene la misa solemne del patrón el domingo a las 12:00.