El PP acusa a Santos de «perder el rumbo» por no querer abrir el centro de salud

La manifestación que este domingo recorrió la carretera general (PO-551) en la parroquia de Domaio para exigir el regreso del servicio de urgencias a Moaña, pues está centralizado en Cangas desde marzo de 2020, desató ayer las primeras reacciones políticas. A falta de conocer la postura de la Consellería de Sanidade, la afirmación de la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), de que el Concello no dejará abrir el centro de salud en construcción en los terrenos de Sisalde si la Xunta pretende ponerlo en marcha sin las urgencias desató duras críticas del PP local. Desde la Consellería de Sanidade, por su parte, respetan «el derecho de los ciudadanos a manifestarse» pero reiteran que será «en el momento de la puesta en marcha del nuevo centro de salud» cuando se decidirá sobre su dotación teniendo en cuenta a los médicos disponibles y la opinión de los sanitarios.

El principal partido de la oposición local emitió ayer un comunicado en el que asegura que las palabras de Santos «denotan que perdió totalmente el rumbo» y la acusan de «insistir en una mentira sobre las urgencias en la dotación que está en fase final de construcción. Según el PP, la postura de la alcaldes supone «verter amenazas sobre un servicio sanitario, ya que dijo que impediría su apertura».

Para el PP los vecinos «cada vez tienen más calada a la alcaldesa, que está cada vez más abandonada en este camino hacia ningún sitio. Por eso tiene que dar una vuelta de tuerca surrealista». Y es que para el grupo municipal que lidera Alfonso Piñeiro la afluencia a la marcha que conectó el centro de salud de Domaio con la rotonda de acceso al puente de Rande y a la AP-9, fue «baja» entendiendo que «estaba más cerca de las 500 personas que de las 1.000», por lo que pide al gobierno local que «cese su numerito teatral». La marcha se convocó coincidiendo con la 200ª semana consecutiva de concentraciones con la demanda de un Punto de Atención Continuada (PAC) en la villa.

BNG y PSOE se volcaron en la manifestación que atravesó Domaio

El PP defiende que la Xunta no está incumpliendo el convenio del centro de salud de Sisalde por dos razones: «La primera es que todavía está en obras y la segunda es que en ese edificio está, para quien lo quiera ver, la zona de urgencias», aunque de momento, oficialmente, la Xunta mantiene que decidirá tras la apertura. Lamenta, la oposición en Moaña, «unas amenazas impresentables, porque la alcaldesa no es quien de cerrar o abrir un centro de salud. Nos preguntamos si pretende dejar sin sanidad pública a los moañeses», cargan.

A la marcha, además de casi todos los integrantes del gobierno local, del BNG, acudió también la diputada autonómica nacionalista Carmela González. También se volcó con la movilización el PSOE. Además de su concejal Mario Rodríguez durante buena parte del recorrido en la pancarta principal estuvo el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, así como Julio Torrado, portavoz de la ejecutiva gallega socialista, la diputada Elena Espinosa o el diputado provincial Carlos López Font entre otros cargos de la formación.

El PP concluye su reacción a la marcha pidiendo «explicaciones por firmar la pérdida definitiva de las urgencias cuando se construya el nuevo Centro Integral de Saúde (CIS) do Morrazo en Cangas». A este respecto dice que el CIS ya tenía que estar en marcha y que si se está retrasando «es simplemente por la negligente gestión del BNG en Cangas, que no es capaz de ceder los terrenos a la Xunta».

Calidad

Desde el Sergas ayer también defendieron que las urgencias centralizadas en Cangas «garantizan actualmente una atención de calidad», porque está asegurado que siempre cuenten, cuanto menos, con un profesional en el Punto de Atención Continuada en caso de que los compañeros tengan que salir a atender una urgencia en el exterior.