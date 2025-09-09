Los quintos del 65 detectan un error en la cuenta para su «xuntanza»

Cuando se aproxima el otoño, comienzan las gestiones de los antiguos quintos que realizaron el Servicio Militar Obligatorio -mili- que les unió de por vida para llevar a cabo sus reuniones anuales. Es el caso de la quinta del 65 que ya tiene prevista su «xuntanza», con comida y baile para el día 11 de octubre. Será a las 14:30 horas en el Hotel Las Vegas, en Darbo, con un menú compuesto por empanada, ibéricos, gambas orly, mejillón, camarón, cigala, nécora o centolla, vieira, rodaballo o jarrete guisado, todo ello con vino, postre,.café y chupitos. Actuará el grupo musical D, Magos.

El importe por pareja son 165 euros y el ingreso se puede realizar en la cuenta de Abanca ES84 2080 5079 8450 4005 0796. La fecha límite es hasta el 8 de octubre. La organización informa que en los carteles hubo un error en el número de cuenta y que el válido acaba en 96.