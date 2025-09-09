O Rompeolas
Lo que queda del verano
Esa caravana que luce en una especie de desguace en una finca en Domaio, habla por sí sola del final del verano, del final de las etapas. Cuantos kilómetros habrá rodado por Galicia, España o Portugal adelante, cuantas multas habrá soportado en su parabrisas, cuantas risas de amigos o cuantos paisajes vistos.
La manifestación se hizo larga, incluso para Besteiro
La manifestación del domingo por las urgencias de Moaña se hizo larga para muchos participantes. Una hora y media entre el centro de salud de Domaio y la rotonda de acceso a Rande, con ida y vuelta. No ayudó el tiempo, pues primero llovió y después pegó un sol de justicia. José Ramón Gómez Besteiro fue uno de los agotados, y eso que tiene zancada larga. Igual no fue por cansancio, pero es llamativo que completase más de la mitad de la marcha en la pancarta principal y desapareciese de ella en casi todo el regreso. Deben ser cosas de la logística a la hora de aparcar el coche, aunque seguiremos informando sobre las razones.
Una misa cinéfila
Sorprendió el párroco de Bueu José López, en la misa del día grande de Darbo, al citar la película «Indiana Jones y la última cruzada».
