Nabia anima el barco de Moaña a Vigo con música en directo

La música en directo volverá a los barcos de la naviera Nabia en la línea entre los puertos de Moaña y Vigo, gracias a una iniciativa que vuelve a poner en marcha uno de sus patrones y músico, Paulo dos Santos.

Para el próximo sábado día 13 ha organizado una Jam Session, en esta línea regular, entre las 17:00 y las 21:00 horas Serán cuatro horas de música en directo con un grupo de amigos que incluye batería, bajo, tres guitarras y flauta travesasera. Interpretarán música de los años 90, tanto inglesa como española. «Es un mimo a la gente que está todo el año cruzando la ría, haga bueno o malo y son fieles, siempre están ahí. Es un regalo», asegura el patrón que ya protagonizó conciertos en directo que hicieron divertir mucho al pasaje, no sólo de la línea de Moaña sino también de la de Cíes.

Paulo dos Santos quiere darle un premio a esos clientes fieles y con el grupo musical tocarán esas cuatro horas seguidas al pasaje que adquiera el billete y viaje en el barco, empezando a las 17:00 en el que sale de Moaña a Vigo. Al llegar a puerto seguirán tocando, también para la gente del puerto, y la gente que quiere seguir el concierto podrá cotinuar haciéndolo con su tarjeta metropolitana que sale a 0,89 euros el viaje, y los que no tienen al precio del billete que son 2,40 euros. Los músicos no van a cobrar nada por este concierto.