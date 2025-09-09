Herida una mujer que se cayó en las aceras en mal estado de Meira

Una mujer de 53 años resultó herida a primera hora de esta tarde con golpes en la cara tras caerse en las aceras de la parroquia moañesa de Meira, que se encuentran en muy mal estado, rotas y con losas levantadas. La mujer fue evacuada en ambulancia hasta un centro hospitalario. Hasta el lugar acudió la Policía Local.

Precisamente esta mañana la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, acompañada por la concejala de Mobilidade, Dolores Chapela, se entrevistaron con el jefe territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras y en la cartera de demandas llevaban el arreglo de estas aceras que los vecinos reclaman desde hace años, incluso se manifestaron por la calle y colocaron carteles reivindicativos que aún perduran.

La Xunta no está por la labor de arreglar las aceras por sí solas y lo valorarán cuando planifiquen actuaciones en el firme, según trasladó el jefe territorial a la alcaldesa que considera que está fuera de lugar ya que tienen una antigüedad de más de 50 años.