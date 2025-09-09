La Guardia Civil acude a la Romaría de Darbo por una pelea

La última jornada de la Romaría de Darbo se saldó con una pelea a la que tuvo que acudir Policía Local y la Guardia Civil que se encargó de las diligencias. Poco ha trascendido de este incidente..

Por otra parte, Protección Civil de Cangas tuvo que desplazarse nuevamente hasta la carretera de San Cosme, en el líme con Bueu, debido a la presencia de caballos de monte sueltos que circulaban por el vial. Al menos dos de ellos se adentraron en la calzada y otros dos estaban en una finca colindante.

La presencia de estos caballos cada vez es mayor y el peligro es constante para los conductores. En Moaña también existe un peligro constante por la presencia de caballos de monte en la PO-313, la carretera que enlaza con Marín y en la zona del Alto da Fraga. Continuamente tiene que acudir la Policía Local para retirarlos de la calzada.