La Escola Náutica de Bueu comienza su programación con 23 cursos

La Escola FP Marítimo Pesqueira de Bueu inicia el próximo lunes la nueva programación 25-26 con un total de 23 cursos incluido en el catálogo del Servizo Público de Emprego Estatal, además de los tres de diferentes tipos de soldadura que ya se están impartiendo en la actualidad.

La primera de las formaciones será la de marinero pescador, con el único requisito de ser mayor de 16 años, y con una alta tasa de empleabilidad. A partir de octubre se dará inicio a otros cursos como buque de pasaje, marinero de puente, patrón portuario, formación básica en protección marítima, etcétera. El calendario completo se puede ver en la página de la escuela y en sus redes sociales. Las personas demandantes de empleo tienen prioridad en la inscripción de los cursos.