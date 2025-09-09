Darbo danza con nostalgia

El sol iluminó la mañana de ayer el atrio de Darbo. Como si estuviera preparado para ofrecer a los vecinos de la parroquia una jornada espléndida con motivo del día grande de la Romaría da Darbo, la más concurrida de la comarca. La misa de campaña ante la fachada de la iglesia barroca estuvo abarrotada desde antes del mediodía. Tres curas se encargaron de oficiar la ceremonia mientras las damas y galanes de la tradicional danza y contradanza acababan de engalanarse con sus llamativos trajes.

Una sucesión de fuegos artificiales anunció la procesión con la imagen de la Virgen presidiendo la marcha ante un atrio abarrotado tanto de fieles como de vecinos de Darbo y alrededores que disfrutaban de los puestos de bebida y comida. En la procesión participaron varias autoridades como la teniente de alcaldesa, Sagrario Martínez (PSOE), la concejala de Cultura, Aurora Prieto (EU) y varios ediles del PP como Dolores Hermelo, Pío Millán, José Luis Gestido o Francisco Soliño entre otros.

Darbo se reconcilia con el buen tiempo para disfrutar de su día grande / Santos Álvarez

Tres damas con sus floridos sombreros. / | Gonzalo Núñez

Cuando la imagen regresó al atrio bajo empezó a sonar la gaita y arrancó entonces la danza y contradanza, sin duda la tradición que convierte en única a la Romaría de Darbo. Este año se dedicó a Xosé Menduíña Bastón, recientemente fallecido y uno de los encargados de recopilar esta tradición y figura clave en su recuperación a mediados de la década de los 80 del pasado siglo. Como es habitual las cinco damas, con sus grandes sombreros floreados, comenzaron en fila en el medio de la escena, escoltados por dos filas de cinco galanes en cada una. Poco a poco, al ritmo de las castañuelas y la gaita, las columnas de danzantes van cambiando de posición hasta que cada dama es acompañada por dos hombres pasando en zig zag por el grueso de la formación. Uno de los puntos álgidos del baile es cuando las castañuelas suenan con más fuerza y damas y galanes se dividen en tres ruedas que bailan en honor a la Virgen. A la finalización de una danza ancestral –cuyos orígenes se pierden en el tiempo pero que ya se celebraba al menos en el siglo XVI– el público se fundió en un enorme aplauso mientras los protagonistas saludaban dejando entrever el cansancio de toda la coreografía.

Familias y amigos disfrutaron de la sesión vermú. | Gonzalo Núñez

Para dos de los galanes la edición de este año fue más especial. Uno de ellos es José Antonio Pousada, que regresaba a la danza después de muchos años. «Comecei a bailar no 1992 ata o 2003. Volvín a vivir en Darbo e levaba anos querendo volver a bailala. Pero hai lista de espera agora. Foi unha sorpresa que me chamaran este ano e teño intención de seguir. Non concibo volver a Darbo e non intentar bailar na danza», explica.

Su compañero Antonio Martínez también regresaba ayer a cumplir con esta tradición. Es uno de los fundadores en la recuperación de esta coreografía «no ano 1986. Estiven case unha década e tiven que deixar por traballo. Vai 15 anos voltei unha edición e agora volvo porque me gusta moito. É unha pasada como a xente se lembra de todos os pasos aínda que leven anos sen bailar». Visiblemente emocionado considera este año «moi especial. Porque faleceu Xosé Menduíña e lle adicamos a danza a el», concluye Martínez.

El día grande contó con un concierto de la banda de música Santa Cruz de Rivadulla y la verbena fue a cargo de Los Players y La Oca Band. Hoy se celebra la última jornada de festejos. Las orquestas Trébol y Miramar se encargan de la música nocturna.