El cierre de bateas bloquea hasta 14 camiones diarios de mejillón en Moaña

Poco duró el alivio por la reapertura de buena parte de los polígonos de bateas en la ría de Vigo. Este comienzo de septiembre dejó el cierre paulatino de los sectores. Los de Liméns y Nerga estaban cerrados desde mediados de agosto y se encuentran muy cargados de molusco en estos momentos. Los de la ensenada de San Simón se vieron afectados por la toxina entre el 3 y el 5 de septiembre.

Este cierre llega en plena temporada alta para el sector, al conjugarse la venta para fábrica con la exportación de mejillón al sur de Italia. Ayer productores explicaban en el muelle de A Mosqueira que, de no ser por la toxina, estarían saliendo de Moaña un máximo de 14 camiones al día «hasta ocho para fábrica y seis para el extranjero».

Aunque esperan que la toxina remita y los biólogos del Intecmar reabran los polígonos del interior de la ría de Vigo pronto, son menos optimistas con lo que ocurra en la salida de la misma, en donde siempre tarda más en estabilizarse la situación.

En cuanto a los polígonos en los que trabajan los bateeiros con sus puertos base en Bueu y en Aldán, llevan desde finales de agosto cerrados y el sector todavía no pudo arrancar con la campaña de septiembre.