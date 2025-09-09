Bueu llevará al pleno del lunes la cesión de las parcelas para vivienda protegida

El Concello de Bueu llevará a la sesión plenaria del próximo lunes el expediente para formalizar la cesión gratuita a la Xunta de Galicia de las tres parcelas de As Lagoas destinadas a la construcción de vivienda protegida. Será el último de los trámites que debe acometer el consistorio local para impulsar una iniciativa que, a partir de ahora, quedará en manos de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. La pelota, pues, estará desde entonces en el tejado de la administración autonómica.

El expediente que irá a pleno incluye toda la documentación previa aportada por el concello buenense, comenzando por la propia cesión de estos tres solares contiguos que actualmente son utilizados como aparcamiento entre las calles Santán y Jesús López Cortizo. Las fincas cuentan con 279,60, 490,01 y 233,06 metros cuadrados, para totalizar una superficie conjunta de casi 1.003 metros cuadrados, idónea según el ente autonómico para acoger la primera construcción de vivienda protegida en Bueu en los últimos tiempos. En cuanto a la valoración de estos terrenos sería de 143.826 euros, 422.308 y 225.772 euros, lo que arroja una suma total de 791.907 euros.

También se incluye el acuerdo plenario del pasado mes de abril para rebajar el Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), bonificando hasta en un 95 por ciento aquellos proyectos declarados de especial interés o utilidad municipal «por concurrir circunstancias sociales, histórico-artísticas o de fomento de empleo». Esta era una de las peticiones formuladas desde el IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo) para comprometer la promoción de vivienda pública en el municipio.

Suelo para cien viviendas

La memoria de la Alcaldía justifica esta cesión en el impacto de la crisis de la vivienda en Bueu, con un precio del suelo sobredimensionado y la falta de un parque de alquiler suficiente. De hecho, apunta a la aprobación en 2018 del PXOM como un instrumento «perfecto» para actuar sobre el mercado de la vivienda, en el que calcula que se podrían alcanzar hasta las 100 edificaciones de este estilo en un plazo de cinco años. Por el momento, el cálculo es que con los solares municipales de As Lagoas (tres de los cuales son cedidos a la Xunta en virtud de este acuerdo) se posibilitaría la construcción de 40 viviendas.

Apunta también el escrito la existencia de 24 solicitudes de vecinos de Bueu en el Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida del IGVS, una cifra que, no obstante, «se podrá incrementar una vez construidas las viviendas, dado que existe desde hace años una amplia demanda social».