Aurora Prieto asegura que seguirá en el gobierno hasta final del mandato

El gobierno tripartito de Cangas no se va a quedar sin Aurora Prieto, que asegura que ella va a cumplir su compromiso de acabar el mandato en 2027. Otra cosa es si lo hará con delegación de área o no y si seguirá con la suya de Cultura. La intención de la única concejala de Esquerda Unida (EU) y pieza clave en la mayoría absoluta del tripartito, formado con BNG y PSOE, era siempre la de dejar su delegación en el mes de enero, pero nunca abandonar el gobierno, en el que seguiría, pero sin reparto de delegaciones.

Es una posibilidad que el gobierno tripartito apoyaría y que siempre le trasladó la concejala, por cuestiones de salud y de edad. También es cierto que, al principio del mandato, la idea de Aurora Prieto era dimitir a mitad de tiempo para dejar en el sillón como concejal a su segundo en la lista electoral, Abel Villar, aunque el trabajo de él fuera de Cangas, en Santiago, trastocó esos planes del traspaso de poderes.

Aurora Prieto niega con rotundidad que haya barajado dejar el gobierno por discrepancias o injerencias de otros concejales y concejalas en su área de Cultura, ella ya sabe desde el comienzo del mandato que Cultura no tiene partida económica propia y que siempre ha ido financiando las diferentes actividades que se organizan en la localidad a través de Cultura, a través de partidas de otras concejalías. Ayer precisamente acudió a la Romaría de Darbo como edil de Cultura y compartió buenos momentos con la alcaldesa, Araceli Gestido, con la que mantiene muy buena relación, con las tiranteces que puede suponer un gobierno de tres ideologías políticas cuando hay que abrir la boca para reclamar.

Reestructuración en EU

Eso sí, Aurora Prieto tiene pendiente como concejala de Cultura y responsable de su organización, de hacer balance de las últimas Festas do Cristo, empañadas por la lluvia.

Aurora Prieto le coincide al final de este año con su edad de jubilación, por lo que ella ya tendría pensado un traspaso de poderes. Por otro lado, IUestá pendiente de reestructurar su dirección en Cangas y que se esperan tiempos de renovación.

La alcaldesa de Cangas, la nacionalista Araceli Gestido lamenta la decisión adoptada ya desde hace tiempo por la compañera Aurora Prieto, con la que asegura mantiene una excelente relación política como también a nivel personal.