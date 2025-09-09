Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abierta la inscripción del aula de música

El aula municipal de música de Bueu abrirá mañana el plazo de inscripción para sus clases del próximo curso. El periodo para anotarse se extenderá hasta el día 26 y los interesados podrán recibir clases gratuitas de solfeo, piano, conjunto musical (combo) y música adulta, tanto para pequeños como para adultos. Más información en www.concellodebueu.gal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents