Abierta la inscripción del aula de música
El aula municipal de música de Bueu abrirá mañana el plazo de inscripción para sus clases del próximo curso. El periodo para anotarse se extenderá hasta el día 26 y los interesados podrán recibir clases gratuitas de solfeo, piano, conjunto musical (combo) y música adulta, tanto para pequeños como para adultos. Más información en www.concellodebueu.gal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Darbo se viste de fiesta y reclama las islas Cíes
- La APLU activa las inspecciones en Cangas para detectar infracciones urbanísticas
- Xa estamos en Darbo
- Cangas cierra su Cristo
- Un estreno con aroma a Óscar
- Los plazos impiden a muchos bares de Moaña acceder a la ayuda para contratar
- Una tomatera en plena playa de O Canabal
- La alcaldesa critica que Nazaret se niegue a comunicar su circular sobre comedores