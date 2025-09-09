Abierta la inscripción del aula de música

El aula municipal de música de Bueu abrirá mañana el plazo de inscripción para sus clases del próximo curso. El periodo para anotarse se extenderá hasta el día 26 y los interesados podrán recibir clases gratuitas de solfeo, piano, conjunto musical (combo) y música adulta, tanto para pequeños como para adultos. Más información en www.concellodebueu.gal.